FOTO z premiéry: Štýlová Müllerová, ubehaná Mauréry a Mravec... Ej, to je ale ŠAŠO!

(Zdroj: Ján Zemiar)

Po tom, čo v roku 2019 zožal film Posledná aristokratka obrovský úspech, sa tvorcovia rozhodli, že mu doprajú pokračovanie. Ani v tom nemohli chýbať Hynek Čermák a Tatiana Dyková, ktorí stvárnili hlavné postavy. Premiéry v Bratislave sa však nezúčastnili. Za to Yvona Stolařova a Simona Lewandowska, ktoré si v novinke tiež zahrali, si ju nenechali ujsť.

Rovnako tak moderátorka Soňa Müllerová, ktorá v spoločnosti zakaždým dokazuje, že má vycibrený vkus na módu. Aj tentokrát predviedla svoj dokonalo štýlový outfit. Mala oblečené sivé sako, ktoré doplnila zaujímavým opaskom, k tomu doladila voľnú sukňu, sivú kabelku a hnedé čižmy. Vyzerala naozaj skvotne!

Soňa Müllerová (Zdroj: Ján Zemiar)

Za zmienku stojí aj herečka Zuzana Mauréry, ktorej outfit si nikto nemal šancu všimnúť. Na film zjavne meškala a tak okolo fotografov doslova len prefrčala. Žiadne obzeranie doprava, doľava - tmavovláska mala jasný cieľ, do ktorého chcela čo najskôr doraziť, a tým bola kino sála. Veď pozrite, ako mala naponáhlo.

Zuzana Mauréry (Zdroj: Ján Zemiar)

Zuzana Mauréry (Zdroj: Ján Zemiar)

Prišla aj moderátorka Petra Bernasovská s manželom, tiež moderátorom Ľudovítom Jakubove, ktorého verejnosť pozná predovšetkých pod prezývkou Mravec. O ňom je známe, že je to veselá kopa... No občas je to doslova šašo. Veď pozrite, aké vtipné ksichtíky robil nášmu fotografovi do objektívu!

Petra Bernasovská a Mravec (Zdroj: Ján Zemiar)

Ľudovít Jakubove alias Mravec (Zdroj: Ján Zemiar)

