ŠOKUJÚCE vyjadrenie porotkyne z Nákupných maniačok: Na MÓDNU ikonu sa iba HRÁM!

Porotkyňa z Nákupných maniačok Ema Fajnor (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Jojkárska porotkyňa z Nákupných maniačok Ema Fajnor (26) si naplno užíva svoju prácu a zdá sa, že diváci si ju obľúbili tiež. V našom rozhovore prezradila, ako sa zhostila role pomyselného kata. No, ale čo to vyjadrenie? Žeby to bola pretvárka?

Ema Fajnor nielen o svojom štýle: Šokujúce vyjadrenie! (Zdroj: Maarty Von B)

Do povedomia verejnosti sa Ema Fajnor dostala najmä vďaka jojkárskej šou o móde s názvom Nákupné maniačky. Samotná tmavovláska má k módnemu svetu veľmi blízko aj vo svojom súkromí, čo dokazuje aj na sociálnych sieťach. Pred kamerou je vskutku bezprostredná, čo nám pred pár dňami predviedla aj na premiére filmu Karlos, ktorý je o MMA zápasníkovi Karlosovi Vémolovi.

Nás však pri Eme zaujímalo, ako sa jej v jojkárskom projekte páči a keďže ide o módne kúsky, tak sme chceli vedieť, čo by si na seba nikdy nedala. „Strašne to je dobré. Baví ma to. Môžem byť sama sebou, to je tá najväčšia kvalita tým, že to natáčanie je naozaj furt, každý týždeň. Teraz sme mali prvýkrát pauzu po polroku, tak je pre mňa strašne odbremeňujúce, že nemusím sa učiť texty a pretvarovať sa,“ začala na úvod Ema a potom v súvislosti s jej hodnotením účastníčok prišla so šokujúcim vyjadrením.

(Zdroj: Instagram E.F.)

„Hodnotím to jemne a decentne, lebo predsa len, je to zábavná relácia a nikoho by som nechcela akože zraniť tým. Aj ja chodím doma v roztrhanom tričku a kroksoch, takže ako ja tiež sa hrám na módnu ikonu iba v spoločnosti,“ poznamenala Ema pre Topky.sk.

No z jej strany to nie je žiadna pretvárka a to, čo na sebe nosí, si aj patrične užíva a vie to predať. I keď nie vždy tomu tak bolo. Viac sa však už dozviete z nášho rozhovoru vyššie. A Emu v jej módnych kreáciách môžete opätovne vidieť už budúci týždeň v nových častiach spomínanej zábavnej šou Televízie Joj. A prvý týždeň sa predstavia páni!

Porotkyňa z Nákupných maniačok Ema Fajnor (Zdroj: Ján Zemiar)