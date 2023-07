Na TOTO diváci JOJ-ky čakali: Návrat MEGA úspešnej šou… Všetko sa ZMENÍ!

(Zdroj: TV JOJ)

BRATISLAVA - Konečne je tu moment, na ktorý fanúšikovia tak dlho čakali. Na obrazovky televízie JOJ sa po niekoľkých mesiacoch opäť vráti legendárna šou Nákupné maniačky. A to v celkom novom šate. Televízia JOJ pre divákov pripravila hneď viacero noviniek, pričom jednou z tých najdôležitejších je aj zmena na porotcovskom poste. A tu to ani zďaleka nekončí!

Šou Nákupné maniačky má na JOJke dlhú históriu. Vysielať sa začala ešte v roku 2013 a najmä medzi ženskými diváčkami sa tešila veľkej obľube. Týždeň čo týždeň si dievčatá a dámy merali sily v otázke vkusu a taktiež ukazovali, aké poklady majú vo svojich šatníkoch. Po niekoľkoročnej pauze sa Maniačky vrátili na JOJku v januári s dvadsiatimi premiérovými časťami.

A ako sa dalo očakávať, opäť zaznamenali veľký úspech. A to bude hlavným dôvodom, prečo sa televízia JOJ rozhodla, že nakrúcanie bude pokračovať. Prvá klapka padla pred niekoľkými dňami, nové časti by podľa televízie mali byť do vysielania nasadené už túto jeseň. Ak však čakáte na Maniačky "v tradičnom šate" a teda tak, ako ste na ne boli zvyknutí po minulé roky, budete prekvapení.

Na Kolibe si totižto prichystali rovno niekoľko výrazných zmien. Na divákov čaká nové prostredie v podobe prekrásneho štúdia, takisto aj nové logo, no a zmeny sa nevyhli ani porotcom. Po minulé roky sa najväčšiemu úspechu tešil trojlístok v zložení Marián Hornyák, Maroš Kočišík a Lukáš Kimlička, vo vynovených Maniačkach ale pomyselné žezlo preberie známa influencerka.

Po boku ostrieľaného Mariána Hornyáka sa predstaví Ema Fajnor. „Novú tvár, ktorá by bola novou porotkyňou v Nákupných maniačkach, sme začali hľadať pred pár mesiacmi. Na konkurz sme pozvali viacero žien, ktoré by mohli byť správne pre túto reláciu. Realizovalo sa niekoľko konkurzov, no stále sa nám nedarilo nájsť "tú", o ktorej by sme boli na sto percent presvedčení. Až zrazu sa objavila Ema Fajnor a voľba bola úplne jasná. Je to elegantná a inteligentná mladá dáma s vkusom, so šarmom, so svojským humorom a skvelým názorom,” vysvetlila dramaturgička Nákupných maniačok Ľudmila Lenárová.

Diváčky určite poteší aj úplne nové moderné a krásne štúdio, v ktorom sa nakrúcanie realizuje. „Naši architekti odviedli dokonalú prácu a do bodky splnili naše predstavy,” doplnila Lenárová. Nám sa zároveň podarilo získať aj niekoľko záberov z nakrúcania, ktoré divákom skrátia netrpezlivé čakanie na novú sériu. Tak čo, taktiež sa už tešíte na nové epizódy a úplne nový šat tejto obľúbenej šou?