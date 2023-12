Vianoce u Michala Hudáka: POLONAHÝ v POTOKU... A tento TOP darček dnes NIK NEPOCHOPÍ!

(Zdroj: Jan Zemiar)

BRATISLAVA - Najkrajšie sviatky v roku sú v plnom prúde. Väčšina z nás si užíva rodinnú atmosféru v kruhu svojich najbližších, no a k sviatkom jednoznačne patria aj tradície. Tie svoje mali zaužívané aj v rodine Michala Hudáka (54). V rozhovore si zaspomínal na to, ako to u nich kedysi fungovalo. A veru, takéto niečo by každý nezvládol!

„My, ktorí sme pravoslávne krstení, máme Juliánsky kalendár. Takže máme o 13 dní času naviac. Takže ja sviatky ešte symbolicky oslavujem aj šiesteho januára," začal herec, s ktorým sme podebatovali aj o tom, že oslavovať Vianoce neskôr má aj mnoho výhod - v nákupných centrách už nie je žiadny zhon a človeka potešia aj po-vianočné výpredaje.

Keďže herec pochádza z východného Slovenska, zaujímalo nás, ako u nich vyzerajú "pravé východniarske" sviatky a či sa u nich doma dodržiavali špeciálne tradície. „Tých tradícií je veľmi veľa a tradičné sviatky som zažil vďaka mojim starým rodičom. V Národnom parku Poloniny sa tradície dodržiavali úplne kompletne so všetkými nekonečnými jedlami a umývaním sa do pol pása nahý v treskúcej zime. V prerúbanom ľade v potoku, a tak ďalej," opísal nám charizmatický herec a moderátor.

Michal Hudák (Zdroj: Ján Zemiar)

Kúpanie sa v ľadovej vode je šúčasťou jeho života už dlhé roky. „Umývam sa tak celý. Každé ráno v ľadovej vode. Už 17 rokov sa po normálnej sprche sa vždy umývam v ľadovej, najľadovejšej vode, v akej to len ide. Minulý rok na Silvestra som sa kúpal v Čunove, vonku boli štyri stupne," prezradil pre Topky.sk.

V našom rozhovore sme nevynechali ani otázku ohľadom vianočných darčekov, na ktoré nikdy nezabudne. „Za svoje prvé zarobené peniaze som kúpil v Tuzexe každému z rodiny colový nápoj v plechovke. To bolo v tých časoch, že wau! Mal som vtedy nejak 9-rokov. To bolo naozaj niečo mega vtedy," zaspomínal si Michal na TOP darček, ktorý je dnes považovaný za úplnú samozrejmosť a dostať ho v každom obchode.

„Dnes to je... Že čo je na tom také? Ale vtedy... My sme si tie plechovice potom odkladali a dávali sme si do toho napríklad ceruzky. A bolo to také wau, že my máme doma plechovky od coly," dodal herec, ktorý má na vianočné sviatky v detstve naozaj prenádherné a výnimočné spomienky.

(Zdroj: Jan Zemiar)