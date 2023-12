Známa Slovenka v šoku a smútku: TOTO od Ježiška nečakala… Čo som mu urobila?

Lucia Forman Habancová (Zdroj: Ján Zemiar)

Bývalá moderátorka Lucia Forman Habancová o tom vie svoje. Pôvabná blondínka si v našom rozhovore zaspomínala na sviatky, kedy sa na ňu milovaný Ježiško takpovediac vykašľal. „Mám aj taký negatívny zážitok. Keď som ešte verila na Ježiška, vždy som dávala do okna zákusky, aby si zobol, keď príde. A jeden rok zostali nenačaté," opísala nám Lucia v rozhovore pre Topky.sk.

To, čo jej Ježiško vyviedol, ju poriadne zamrzelo. „Bola som smutná, že asi sa nahneval alebo že čo. Čo som mu urobila, keď sa vôbec neponúkol," zaspomínala si so smiechom Lucia. „Keď som to potom rozoberala s rodičmi, keď už sme odhalili to tajomstvo, tak som im to pripomenula, že mohli si aspoň odhryznúť, aby som bola spokojná," dodala.

No a ako teda odhalila to, ako to v skutočnosti s Ježiškom funguje? „Nebrala som to nejak tragicky. Počula som rozprávať rodičov, či nachystali tenisky, ktoré som si veľmi priala. Vtedy mi to tak začalo dochádzať. A už potom sme to teda odhalili, ale nebola som sklamaná," vysvetlila nám pôvabná plavovláska, ktorá prezradila, že podobne to bolo aj s jej staršou dcérou Larkou.

„Tiež sa to tak nejak preklenulo, že začala to vnímať a viac nad tým rozmýšľať, že ako je to možné. Potom zasa niečo našla... A to vysvetľovanie bolo také, že už sa to úplne nedalo. Ale bolo to také, že skôr sa nad tým pousmiala, že - Aha, tak to vy tam tie darčeky dávate! - A začala si to všetko spájať. Že vtedy sme išli von, vy ste to tam dali... Takže nebolo to nijak dramatické," zaspomínala si Lucia.

A aké sú ich rodinné vianočné tradície? „Jeden prázdny tanier pre pocestného. Oriešky sú, krájame jabĺčko. Kedysi sme mávali kapra na podkovičky, teraz máme lososa. A hádžeme aj jablkovú šupku, z toho teda dedukujeme písmenko. Nejakého frajera pore dcéru, že kto by to mohol byť. A s partnerom k nám prišiel nový zvyk - potieranie čela medom kvôli zdraviu. Takže toto sú veci, bez ktorých pre nás Vianoce nie sú ono," dodala bývalá moderátorka.

