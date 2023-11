A DOSŤ: Veronika z Twiins sa vyjadrila ku Kolárovského DROGOVEJ kauze... Absolútne sa DIŠTANCUJÚ!

(Zdroj: Instagram )

Odkedy Matúš vyšiel von so svojím priznaním, nie je dňa, aby jeho meno nekolovalo v médiách. Bohužiaľ, do celej tejto nepríjemnej situácie bola zapletená aj Veronika. Otec jej dcérky sa totiž už viackrát nechal počuť, že kvôli potvrdeniu otcovstva si nechal urobiť DNA testy, s čím Veronika bez problému súhlasila.

Nie je žiadnym tajomstvom, že po narodení spoločnej dcérky mala dvojica pomerne kritické obdobie a spevák sa s Veronikou a Neou istý čas nestretával. Práve vtedy mal problémy s démonmi v podobe závistlosti. Speváčka však o tom nemala ani tušenie, keďže sa v tom čase s Kolárovským nestretávala. A o to horšie nesie, že ako matka jeho dcéry je do celej tejto kauzy zapájaná aj ona.

„Táto situácia ma veľmi zasiahla, keďže Matúš je otcom našej spoločnej dcérky. Je členom našej rodiny, no to, čo v minulosti robil, v žiadnom prípade neschvaľujem. Išlo to mimo mňa, my sme sa v tom čase ani nestretávali, mal priateľku, nebol s nami veľmi v kontakte, niekoľko mesiacov sme sa nevideli, takže sme o ničom nevedeli," povedala pre Topky.sk Veronika, ktorá tým potvrdila aj Matúšove slová.

Twiinsku zároveň hnevá, že skrz celú situáciu okolo Matúša je do celej veci zapletená aj ona a jej rodina. „Bola by som rada, ak by bolo jasné, že s touto vecou nič nemáme. Od drog sa úplne dištancujeme. Nikdy sme s nimi nemali nič spoločné a v žiadnom prípade s nimi nič spoločné mať nebudeme. Pre nás je to niečo absolútne neprijateľné a nepredstaviteľné. A najviac ma ako matku mrzí, že toto celé raz bude čítať naša Nea," povedala nám Veronika, ktorá má aj napriek svojmu jasnému postoju k omamným látkam v úmysle Matúša podržať.

„Urobil to, priznal to, teraz musí niesť následky. Aj napriek tomu je otcom mojej dcérky a tým pádom zároveň aj súčasťou našej rodiny. A tá musí držať spolu. Každý v minulosti urobil nejaké chyby, ja som najmä rada, že je to naozaj minulosť a veci sa dali do poriadku. Matúš sa z toho dostal, dospel a je skvelým otcom. Každý si zaslúži v živote druhú šancu a niekoho, kto ho v náročnom období podrží," zakončila pre Topky.sk Veronika, ktorá dodala, že si vyslovene neželá, aby bolo jej meno akokoľvek spájané s drogami a viac by sa k celej situácii už vyjadrovať nechcela.

