Kolárovského bývalá PR manažérka ZÚRI: JA som mu žiadne lieky nedávala… Je to TAKTO!

(Zdroj: Archiv J.T.)

Denník cas.sk v rozhovore s Matúšom prišiel s informáciou, že mu jeho bývalá manažérka dávala lieky na upokojenie pred koncertmi, aby nebol nervózny, pričom ich mal dokonca zapíjať alkoholom. „Nehovorím, že ona mi ukázala tento smer, nemyslím, že ona mi povedala, aby som bol závislý od liekov, ale spoznal som tieto veci aj skrze takýchto ľudí. No a potom som spoznal aj kombináciu lieky a alkohol. Naposledy som to urobil na koncerte v Poprade a bol to najhorší koncert, aký som kedy spravil. Nebol som tam svoj," vyjadril sa im k tejto veci mladý spevák a herec.

Jeho slová však mali katastrofálny dopad na Janu Trellovú - PR manžérku slovenských celebrít, ktorá sa vzhľadom na svoje povolanie stará o vzťahy umelcov s verejnosťou a médiami. Mnohí totiž pochopili, že naráža práve na ňu, keďže s ním ako PR manažér spolupracovala. Kolárovský totiž nevysvetlil, že údajne hovoril o inej žene - tej, ktorá bola jeho oficiálnou manažérkou a starala sa o neho ako umelca ako takého.

Matúš Kolárovský (Zdroj: Ján Zemiar)

No a keďže Matúš konkrétnu spolupracovníčku nemenoval, popol sa zosypal na hlavu Trellovej, ktorá začala čeliť obrovskej kritike, keďže si ju s Kolárovským médiá spájali. Od speváka žiada nápravu a to, aby veci verejne uviedol na pravú mieru. To ale bude pomerne náročné, keďže s umelcom vraj už pred časom prerušili kontakt. „Ja doteraz nerozumiem, prečo som bola zapletená do tejto akože obhajoby. Som v prvom rade jeho bývala PR manažérka, nikdy som nebola jeho manažérka, no napriek tomu ľudia medzi týmito dvomi funkciamu nerozlišujú rozdiel," vysvetlila pre Topky.sk Jana Trellová.

Tá teraz musí hasiť problémy na všetky strany. „Po jeho nešťastnom vyjadrení mi volali známi a aj mnohé médiá, či sa chcem vyjadriť k tomu, že /citujem titulku/ "Kto ma stiahol do pekla" , keďže celú túto závislosť hodil na bývalú manažérku a všetci si to spojili so mnou. Na jednej strane rozumiem, veď zastupujem už 15 rokov známe osobnosti a umelcov a takisto som zastupovala Matúša ako PR manažér v roku 2022. No nikdy som s ním nechodila na koncerty, to robieva oficiálny manažér, ktorý umelca zastupuje v širšej rovine. Chcem vyhlásiť, že ja som mu nikdy žiadne lieky nenútila, ani neponúkala," hovorí Trellová.

(Zdroj: Archiv J.T.)

Tú táto situácia mrzi o to viac, že kedysi mali s Kolárovským priateľské vzťahy. „Ja som potom od spolupráce z istých dôvodov, odstúpila," hovorí Matúšova bývalá PR manažérka. Na vyjadrenie svojho bývalého klienta má však vlastný názor. „Závislosť je v prvom rade o človeku a mal by si toto priznať a liečiť sa. Spravil to jeho kamarát a je zato súdený, mal by to spraviť aj on. Nie kvôli číslam, ale kvôli sebe a svojim blízkym," odkázala Matúšovi jeho bývalá PR manažérka. Tá stále dúfa, že Matúš celú vec uvedie na pravú mieru aj verejne, aby naďalej nemusela čeliť nezmyselným atakom ohľadom kauzy, s ktorou nemá nič spoločné a zároveň vraj aj poškodzuje jej meno v biznise.

(Zdroj: Instagram M.K.)