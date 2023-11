Otvorená SPOVEĎ Matúša Kolárovského (22): Bol som ZÁVISLÝ... Bral som drogy a lieky!

Matúš Kolárovský (Zdroj: Instagram M.K.)

Včera večer zverejnil Matúš na sociálnej sieti Instagram video s otvorenou spoveďou, ktoré mnohých jeho fanúšikov prekvapilo. „Chcem len povedať, že ďakujem všetkým tým, čo ste pri mne aj napriek tomu, že by som musel niečo takéto pridávať na toto toxické miesto. Jediné, čo chcem týmto dosiahnuť, je nový deň a slobodný nádych. V skratke - hrubá čiara... Za niečím aj dvakrát,“ napísal k nahrávke.

V tej priznáva, že mal v minulosti problémy s drogami a bol závislý na liekoch. „Je to pravda. Drogy boli dlhú dobu súčasť môjho života... Beriem to tak, že nie celého života, ale odkedy som začal robiť hudbu. Vysvetlenie na to úplne nemám,“ priznal otvorene Kolárovský. „Dôvod môže byť to, že som bol mladý a nakrúcal som veľa projektov aj do telky a do toho tretia pesnička, ktorá mi v živote vyšla, mala 17 milióno vzhliadnutí,“ priblížil Matúš.

S takou obrovskou pozornosťou vraj nerátal a nevedel s ňou narábať. „U mňa to zašlo do momentu, kedy som sa stal závislý na liekoch a možno aj na iných omamných látkach. Mrzí ma, že ma tak mnoho ľudí videlo, lebo nevedeli, čo sa deje. Nevedela to moja mama, nevedel to nikto, teda okrem mňa. Na istú dobu to skončilo, keď som to s tými liekmi prehnal,“ opísal spevák.

Bolo to vraj v momente, kedy išiel na testy DNA kvôli otcovstvu malej Ney. „Dúfal som, že tie lieky to možno všetko ukončia v ten moment, ale nakoniec som v tom vlaku iba odpadol. Jediné, čo si pamätám, že ma ľudia prebrali v tom vlaku a na tie DNA testy som sa nejakým spôsobom dostal. Úplne si ani nepamätám, ako to celé prebehlo,“ šokuje Matúš. A hoci sa po tomto zážitku chvíľu držal, napokon do toho opäť spadol.

„Našiel som si k tomu zase cestu a nielen k tomu, ale aj k alkoholu. Proste som to nejakým spôsobom nezvládal. Snažím sa s tým bojovať a snažím sa v tom nehľadať teraz východisko. Odkedy som si to nejakým spôsobom uvedomil, tak naozaj verím tomu, že to už v mojom životče nebude mať takúto hlavnú rolu...“ dodal. To však bolo len jedno z troch šokujúcich tém, ktorým sa vo videu venuje.

Ospravedlnil sa tiež svojej bývalej priateľke za to, že bol zlým priateľom a Tomymu (nešpecifikoval ktorému), že spal s "niekým" (rovnako nepovedal s kým).