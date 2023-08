Krainová na stránke pre DOSPELÝCH: Obrovská kritika... Simona sa bráni!

Simona Krainová (Zdroj: Ján Zemiar)

Simona svojich sledovateľov na sociálnej sieti Instagram šokovala. Hneď, ako priznala, že si vytvorila profil na OnlyFans, mnohí fanúšikovia jej poriadne naložili. No ako to už u modelky býva zvykom, rozhodla sa zareagovať. „Tak ešte raz, moji milí, rada by som sa vyjadrila ku včerajšej búrke na mojich sieťach, ohľadom môjho nového profilu na platforme OF. Na množstvo mojich fotiek na Instagrame ma neustále upozorňujú, že mi obmedzia účet, pretože som príliš odhalená, taká, maková a fotka obsahuje toto aj tamto... Už ma to fakt nebaví, niekoľkokrát sa mi stalo, že mi fotky nezverejnili alebo nútili k odstráneniu," začala vysvetľovať.

Práve to, že má v talóne množstvo záberov, ktoré sú pre Instagram "problémové", rozhodla sa ich zverejňovať na inej platforme. „Fotenie patrí neodmysliteľne k mojej práci, mám ju rada a áno, živí ma veľmi dobre. Mám rad krásnych fotiek od skvelých fotografov, ako z minulosti, tak nové, o ktoré by som sa s Vami rada podelila, ale tu to, bohužiaľ, nejde. Vám umožním pozrieť si ich práve pomocou platformy OF a tiež vás nechám trochu viac nahliadnuť do môjho súkromia," pokračovala Krainová a dodala, že za existenciu webu OnlyFans je vďačná, hoci ho mnohí pokladajú za kontroverzný.

Simona Krainová pobúrila fanúšikov (Zdroj: Instagram S.K.)

„Som rada, že táto jednoduchá platforma existuje a umožňuje ľuďom, ako som ja, slobodne sa rozhodnúť, čo budú publikovať a čo nie. Tiež nám ponúka monetizovať obsah, ktorého tvorba stojí mnoho úsilia, peňazí a veľa práce ľudí okolo. A ešte raz, buďme k sebe milí a tolerantní a nechajme ľudí žiť, ako chcú. Možno by nebolo od veci sa trochu pousmiať, ako hneď hľadať chyby a súdiť. Tí, komu sa to páči, nech si to užijú a zvyšok smutných moralistov nech si dá tmavú čokoládu, zmierňuje stres a nasranosť," odkázala hejterom Simona.