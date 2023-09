Krainová prevalcovala stránku PRE DOSPELÝCH: ŠIALENSTVO... Známe tváre to chcú tiež!

Simona Krainová (Zdroj: Ján Zemiar)

Simona Krainová vyvolala poriadny rozruch: S účtom pre dospelých má jasný plán! (Zdroj: Maarty von B)

Keď sa známa česká topmodelka Simona Krainová rozhodla založiť si účet na OnlyFans, prekvapilo to mnohých. Jej Instagram sa zaplavil rôznymi komentármi behom sekundy. Či už pozitívnymi alebo negatívnymi. Avšak, podarilo sa jej to, čo vôbec nepredpokladala!

Jej umelecké akty doslova prevalcovali túto stránku. „Ja som nevedela, že to takto prevalcujem. To úprimne. Ja som s tým nemala hlbší plán, ale keď som to tam večer dala a ráno som sa prebudila, tak som bola z toho dosť v šoku, čo to spôsobilo,“ vyjadrila sa s tým, že takéto šialenstvo nečakala. Na OnlyFans je veľmi žiadaná a zarobí jej to poriadny balík!

Simona Krainová (Zdroj: Ján Zemiar)

„Teraz si hovorím akou cestou ísť, aby si to naďalej zachovalo dôstojnosť a už mám nejaký plán. Samozrejme vždy mám plán. Mňa to vlastne namotivovalo, tým, že sa tam prihlásilo toľko ľudí a toľko mi ich tam píše... Na Instagram tie fotky dávaš a čakáš na lajky. Tu máš peniaze,“ poznamenala Simona.

Simona Krainová prevalcovala stránku pre dospelých (Zdroj: Instagram S.K.)

Je si istá tým, že z celebrít nebude jediná, ktorá tomuto trendu podľahla. „Myslím si, že sa mojou cestou vydajú postupne viacerí ľudia, pretože už mi veľa ľudí z brandže napísalo, že ako som to urobila a ako sa mi to podarilo, takže určite nebudem prvá a ani posledná. Poznám veľa dievčat, ktoré sa tým živia a nie sú to ani prostitútky ani striptérky a zarábajú si tak slušné peniaze len tým, že sa ukazujú v spodnej bielizni alebo v plavkách,“ dodala na záver.

