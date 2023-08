Markizácky pár je po rozchode na NOŽE: POSR*LA to ONA!

Markizácky pár je na nože! (Zdroj: pixabay.com)

Natálie Kočendová a David Vitásek sa zviditeľnili účinkovaním v šou Love Island 2. Na ostrove si padli okamžite do oka a dali sa dokopy. Pár tvorili necelý rok, no a minulý mesiac oznámili rozchod. Aj keď ich vzťah sprevádzali rôzne komplikácie, snažili sa ich ustáť. No poslednú krízu už nezvládli...

„Toto bol najlepší zážitok v mojom živote. Z ostrova som odlietala s láskou, ale skoro po roku som si uvedomila, že každý máme úplne iný pohľad na život. Ďakujem za krásne aj zlé spoločné chvíle, posunulo ma to ako človeka zase o kúsok ďalej. Teraz už viem, čo chcem a tiež viem, že pokiaľ má človek nejaké nároky a hranice, tak by s nimi nemal pohnúť. Ži krásny a šťastný život, taký, aký si praješ,” uviedla na Instagrame.

Spočiatku to vyzeralo tak, že sa rozišli v dobrom, ale opak je pravdou. Dokonca sa prestali sledovať aj na sociálnej sieti. Neskôr Natálie prehlásila, že je úplne znechutená z chlapov a neželá si, aby ju ktokoľvek pozýval na rande.

„Zaujímalo by ma, či príde deň, keď ma aspoň desať chlapov nepozve na rande, nebudú ma zastavovať na ulici, v nákupnom centre, taxíku. Proste nech ma nikto nevolá na rande! Všetci vedia, že som po rozchode, tak že ich to vôbec napadne ma pozvať na rande. Mimochodom som teraz úplne znechutená mužmi a dlho žiadneho nechcem ani vidieť, takže neviem, či im nestačí to, že im odpovedám jedným slovom, aby mi dali pokoj. Nie, nestačí to. Pomoc,“ rozhorčila sa.

A tak sa naskytá otázka, či je za jej znechutením jej bývalý. Redakcii expres.cz sa podarilo skontaktovať so samotným Davidom. „Poviem to takto, pos*ala to ona. Na niečo som prišiel, čo urobila. A zvyšok sa potom vyjadrím sám. Som vzťahový typ,“ povedal. Natálie sa k celej situácii a k pravému dôvodu ich rozchodu vyjadrovať nechcela.