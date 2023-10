Markizácky pár 3 mesiace po rozchode: OPÄŤ SPOLU!

Opäť sú spolu! (Zdroj: Instagram NK)

Natálie Kočendová a David Vitásek sa dali dokopy v markizáckej šou Love Island. Vo vzťahu pokračovali aj po návrate do reality. No v júli kráska fanúšikom oznámila, že po menej ako roku si dali zbohom.

Bývalá miss potom dala jasne najavo, že do ďalšieho vzťahu sa tak skoro púšťať nechce. „Som teraz úplne znechutená mužmi a dlho žiadneho nechcem ani vidieť,” vyhlásila. David zas poukázal na to, že sa rozišli práve jej vinou. „Poviem to takto, pos*ala to ona. Na niečo som prišiel, čo urobila,” povedal českým médiám.

(Zdroj: Instagram D.V.)

Vyzeralo to tak, že si nevedia prísť na meno, Natálie navyše nastúpila aj do druhej série zoznamovacej šou. Pomerne rýchlo však vypadla a... Šokovala fanúšikov priznaním!

„Mali by sme uviesť veci na pravú mieru. Možno to vyzerá, akoby sme sa vôbec nerozišli, alebo akoby sme všetko iba hrali. Naozaj sme sa rozišli, skúšali sme sa opäť dať dokopy, ale ani jeden z nás do toho nedával 100 %. Myslím si, že toto odlúčenie nám pomohlo uvedomiť si, či nám na sebe záleží a či na tom vzťahu budeme chcieť pracovať a dať do toho všetko,” začala vysvetľovať Natálie pri videu, na ktorom sa s Davidom k sebe opäť túlia.

Podľa jej slov sa zdá, že sa znovu dali dokopy po tom, čo opustila markizácku šou. „Vypadla som z vily a David ma čakal vonku, to ma len utvrdilo v tom, že tomu chceme dať šancu. Bolo to krásne a romantické prekvapenie. Ako v rozprávke... Teraz sme znovu po roku spoločne na Kanároch a užívame si,” uviedla.

(Zdroj: Instagram NK)

Mnohí ľudia však tento návrat označili za komédiu. Podľa niektorých títo dvaja po celý čas žili v jednom byte a o rozchode sa teda hovoriť naozaj nedá. „Neboli sme spolu štvrť roka, za ten čas sme sa obaja uvedomili. Ďakujeme za pekné správy, ale aj za tie zlé. Nikoho názory meniť nechceme,” zareagoval na tieto obvinenia David.