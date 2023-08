ŤAŽKÉ CHVÍLE slovenského herca: Podelil sa o bolestivý záber syna (7) z ONKOLÓGIE

Ján Dobrík (Zdroj: TV Markíza)

Rodina Jána Dobríka prežíva momentálne nesmierne ťažké obdobie. Herec totiž uverejnil na svojom Instagrame bolestivé zábery svojho syna. 7-ročný Timotej ležal 40 dní na detskej onkológii v Banskej Bystrici. Včera sa vrátil domov, no opäť bude musieť ísť do nemocnice.

„Na detskej onkológii v BB sú pacientami skutoční hrdinovia. Ten náš hrdina je dnes po 40tich dňoch vo svojej detskej izbe. Na pár dní... a potom pokračujeme," napísal včera večer herec. Nič bližšie však nepovedal. Mnoho z kolegov mu pod príspevkom vyjadrilo podporu a napísalo povzbudivé správy.

„Včera som sa to dozvedela Janko, veľmi veľmi držím palce," napísala herečka Michaela Majerníková. „Janko, ste hrdinovia všetci... Myslíme na vás, zvládnete to," zaznelo od herečky Zuzany Porubjakovej. „Janík, veľmi sa teším, že sa to pohlo dobrým smerom, myslím na vás každý deň. Objímam vás," dodal Braňo Deák. Celej rodine a hlavne malému bojovníkovi posielame veľa síl a veríme, že všetko dobre dopadne.