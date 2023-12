Ťažko chorý syn (7) Jána Dobríka: 80 % času je v nemocnici!

(Zdroj: TV Markíza)

Zatiaľ čo iné deti si užívali letné prázdniny, syn Jána Dobríka musel nastúpiť do boja s ťažkou chorobou. Lekári mu totiž diagnostikovali akútnu leukémiu. „V júli sme nastúpili na dvojročnú liečbu. Vedľajšie účinky liekov, pobyt v nemocnici, odtrhnutie od kolektívu, to všetko má na Timka vplyv. Je teda ťažké povedať, ako sa má, stále sa to mení...“ priznal v rozhovore pre týždenník Život Dobrík.

Vianoce sú pre herca vtedy, keď je rodinka doma pokope. To sa však za posledného polroka veľakrát nestalo. „Ak to rátame od dňa, keď sme boli hospitalizovaní, tak je 80 percent času v nemocnici,“ priznal herec. A s ním je tam vždy on alebo jeho manželka. No a ten druhý je zas doma v Žiline s druhým dieťaťom- s 10-ročnou dcérkou Nikolkou.

Všetko však nasvedčovalo tomu, že Štedrý deň by predsa len rodinka mohla tráviť spolu doma. „24. decembra by ich mohli prepustiť,“ prezradil krátko pred Vianocami Dobrík. Malého Timka ešte čaká dlhá cesta, no rodičia mu vysvetľujú, že pobyt v nemocnici a poctivá liečba sú jedinou možnosťou, ako sa zákernej choroby zbaviť.

„Rozumie, že doma to nedokážeme zachrániť a zvrátiť, že musíme do tej nemocnice chodiť. A ja zas rozumiem tomu, že po takom čase a po toľkých prehltnutých liekoch už má averziu, keď ma vidí hoci len s vitamínom C. Debatujeme o tom, pripomíname si, že toto je jediná možnosť, ako z toho von,“ dodal ustarostený otec. Malému Timotejovi prajeme skoré uzdravenie a rodinke veľa síl.