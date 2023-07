Lucia Siposová je kabaretiérkou v súkromí aj na obrazovke: Úlohu v Dunaji by nikomu nedarovala!

Lucia Siposová (Zdroj: Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Pred niekoľkými dňami sa v našom hlavnom meste konala premiéra filmu Nikdy nehovor nikdy. Jednu z úloh si zahrala aj krásna herečka Lucia Siposová, no a ešte pred samotným premietaním sa nám podarilo ju na chvíľku odchytiť a vyspovedať. V rozhovore nám čo-to povedala nielen o postave, ktorú stvárňovala, no porozprávali sme sa aj o jej vychýrenom kabarete a o tom, ako trávi leto...

Dobrý večer, Lucia. Stretli sme sa na premiére nového filmu Nikdy nehovor nikdy, kde ste si zahrali aj vy. Prezradíte nám niečo viac o vašej úlohe?

„Dobrý večer. No, som tam jedna z mileniek, ale viac vám k tomu vlastne ani neviem povedať, lebo je to taká menšia rola a sama som zvedavá, že koľko tam toho bude. A vlastne, ja som sa tak nečakane ocitla v tom filme, že ma tak neskôr pridali. Pridali nejaké scénky, a tak som to zobrala.“

Zobraziť galériu (3) Lucia Siposová a Lenka Krobotová (Zdroj: Ján Zemiar)

Čo sa týka úlohy milenky - prišlo pri nakrúcaní možno aj k nejakým scénam, ktorými ste si nebola úplne stopercentne istá?

„Nie neprišlo, to by som nezobrala. Už keď niečo zoberiem, už idem do toho, už nepindám.“

