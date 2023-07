Tomáš Bezdeda na pôrod manželky NEZABUDNE: Videl som aj to, čo som NEMUSEL!

(Zdroj: Instagram T.B.)

Tomáš a Ivana sa stihli zobrať ešte predtým, ako sa stali rodičmi. Vlastne, práve vďaka ich svadbe, ktorá sa konala v marci, sa široká verejnosť dozvedela o tom, že pôvabná brunetka nosí pod srdcom dieťatko. V obtiahnutých bielych šatách jej totiž vykúkalo bruško. Po vyše troch mesiacoch od veselice sa už dvojica tešila z krásneho synčeka.

(Zdroj: FNsP Žilina)

Život manželov odvtedy nabral úplne iný rozmer, no a viac o tom, ako prežíva otcovstvo, spevák porozprával v rozhovore pre portál pluska.sk. „Zatiaľ nemám pocit, že by ma dieťa nejako veľmi obmedzovalo. Áno, cítim to v tom, že asi nepôjdeme na dovolenku k moru alebo do exotiky. Možno vybehneme do Tatier. Samozrejme, že celé dni sa točia okolo neho. Ale nie je to o tom, že zrazu nemôžete nič, ako to niektorí hovoria. Je to o tom, ako si to nastavíte v hlave, je to aj o tom, aké máte dieťa, či často plače, či má koliky. Nám sa zatiaľ darí, že môžeme ísť napr. aj na kávu na námestie. Je to akoby Boží zázrak," rozhovoril sa novopečený otecko, keď sa ho spýtali, či ho niečo na rodičovstve zaskočilo.

Prebaľovaniu sa však zatiaľ viac-menej vyhýba a túto činnosť vykonáva najmä jeho manželka Ivanka. „Vstávanie mi problém nerobí, neviem, či to je nejaký pud, že ste v strehu… Prvé dni som bol dosť v strehu, ani som nespal. Pozorujete, či dieťa dýcha, máte jednoducho vnútorný pud, že ho chcete mať pod kontrolou. Teraz už spím lepšie, ale prvé dni som bol doslova na ihlách.... A k prebaľovaniu – o to sa stará manželka Ivka, ja som ho raz prebaľoval a bol to zážitok. Nemal by som problém ho prebaliť, keby sa pokakal. Raz sa mi to stalo, keď poriadne naložil," prezradil s úsmevom.

(Zdroj: Instagram TB)

S ničím iným vraj Tomáš problém nemá a svojej polovičke pomáha s čím sa len dá. Od pôrodu si vraj ženy váži ešte viac ako dovtedy. Bol totiž pri tom. „Videl som v podstate všetko, čo som možno vidieť ani nemusel. Môžem povedať, že niežeby som si ženy predtým nevážil, ale majú predo mnou väčší rešpekt, lebo si naozaj vytrpia. Nie je to ľahké. Vy ženy si naozaj vytrpíte toho dosť," povedal úprimne v rozhovore pre spomínaný denník, kde priznal aj to, že s Ivanou zvládajú rodičovské povinnosti lepšie aj vďaka tomu, že Jakubko je veľmi pokojné bábätko.

(Zdroj: Instagram T.B.)