Rok po TRAGICKEJ SMRTI moderátorkinho otca (†57): Stále ho čakám... MRAZIVÝ odkaz do neba!

Simona Leskovská so svojím otcom Milanom (Zdroj: Instagram DJ Lesky)

ROVINKA - V nedeľu uplynul presne rok od tragického momentu, keď otec moderátorky Simony Leskovskej (32) nečakane odišiel z tohto sveta počas triatlonových pretekov. Pre bývalú finalistku Miss Slovensko je to ešte stále čerstvé. Stále ho niekde v kútiku duše čaká... Do neba mu poslala silný odkaz!

Slovenská moderátorka rok po tragickej smrti otca: Posiela mu silný odkaz do neba! (Zdroj: Ján Zemiar)

Minulý rok moderátorka a bývalá finalistka súťaže Miss Slovensko prežívala obrovský smútok. Zasiahla ju totiž nečakaná smrť jej milovaného otca. Milan Leskovský, ktorý bol v Bratislave známy aj ako uznávaný DJ Lesky, skolaboval na triatlonových pretekoch v obci Rovinka. Oživiť sa ho už, žiaľ, nepodarilo.

„Zakladateľ a šéf klubu LESKY'S RUNNERS, aktívny športovec a moderátor viacerých triatlonových pretekov Milan Leskovský zomrel počas triatlonových pretekov vo veku 57 rokov. Pravdepodobnou príčinou smrti bol infarkt,“ informoval v tom čase portál triathlon.sk.

(Zdroj: Instagram S.L.)

„Môj hrdina. Takto si ťa budem pamätať navždy. Tak veľmi si ten šport miloval. Momentálne nedokážem napísať viac...“ napísala vtedy jeho dcéra na sociálnu sieť Instagram. Pre modelku to bola obrovská rana a dodnes je to pre ňu veľmi citlivá téma. Uplynulý víkend si ho ale pripomenuli všetci milovníci športu.

Na jeho počesť bolo zorganizované podujatie s názvom Memoriál Milana Lesky Leskovského. „Dnes triatlon na tvoju počesť, tati. Neverím, že je to už rok. Už navždy v našich srdciach,” zverila sa Simona v sobotu. Pri našom nedávnom rozhovore, si na svojho nebohého otca zaspomínala.

(Zdroj: Instagram S.L.)

„Je to stále pre mňa veľmi citlivá téma a keďže vlastne tento víkend to bude rok a následne potom aj dedko nám odišiel nečakane, takže pre mňa je to stále také citlivé. Aj keď sa navonok usmievam a vyzerám v pohode, stále je to pre mňa ešte čerstvé, stále si tým prechádzam a niekedy si človek ani nechce priznať, že je to pravda. Stále si poviem, že je niekde ten tatino odcestovaný a príde, stále ho ako keby čakám,” vyjadrila sa pre Topky.sk.

Svojmu ocinovi na záver poslala silný odkaz do neba. „Odkázala by som mu, že ho veľmi ľúbim. Ja cítim, že on je stále so mnou a verím, že je na mňa hrdý, pretože vďaka nemu mám takú tú cieľavedomosť, zdedila som po ňom ten charakter a dúfam, že ešte bude na mňa pyšný,” povedala.

„Ja chcem aby si tatina všetci pamätali v dobrom a aby sme boli na neho všetci hrdí, pretože to bol významný človek, úžasný športovec a motivoval mladých, vlastne vďaka tomu, čo robil a ja tiež len budem spomínať v dobrom,“ dodala na záver. To, čo chce ešte Simona dosiahnuť, aby bol na ňu ocko hrdý, si môžete vypočuť vo videorozhovore vyššie.

(Zdroj: Instagram)