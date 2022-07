Dcéra slovenského DJ-a (†57), ktorý ZOMREL na pretekoch: Slová, z ktorých trhá srdce!

BRATISLAVA - Cez víkend verejnosť šokovala správa o náhlej smrti slovenského DJ-a Milana Leskovského (†57). Hobby bežec skolaboval počas triatlonových pretekov a nepodarilo sa ho už oživiť. Jeho smrť zasiahla mnohých známych Slovákov, no úplne najviac jeho dcéru, finalistku Miss Slovensko 2015 Simonu Leskovskú (31). Z jej slov trhá srdce!

Milan Leskovský bol v Bratislave roky uznávaným DJ-om, no v poslednom období ho evidovalo najmä športové prostredie - jeho obrovskou vášňou bol totiž beh. Moderoval športové podujatia a sám sa ich aj zúčastňoval. No a to posledné sa mu stalo osudným.

Verejnosť v sobotu obletela správa, že skolaboval počas cyklistickej časti na triatlonových pretekoch. Bohužiaľ sa ho už nepodarilo oživiť. „Milan Leskovský dnes zomrel počas triatlonových pretekov vo veku 57 rokov. Pravdepodobnou príčinou smrti bol infarkt,“ informoval portál triathlon.sk s tým, že preteky okamžite ukončili.

O tom, že Leskovský bol v Bratislave pojmom, svedčia aj reakcie mnohých známych Slovákov. Správa zasiahla napríklad Aničku Strike - manželku tanečníka Laciho Strikea. „Navždy si ho budem pamätať takto z ledžendery klubu Laverna. Kde sme začali randiť s Lacim,“ napísala a spresnila, že to bolo v roku 2003.

Zaspomínal si aj raper Majk Spirit. „Odpočívaj v pokoji, kamarát. Včera nás opustil môj obľúbený DJ a legendárny zabávač Lesky. Ešte ako tínedžer som chodil na jeho parties do Laverny a chcel som byť ako on. Skvelý, veselý chlapík. Bude nám chýbať,“ napísal hudobník.

Slová na rozlúčku sa, bez pochýb, najťažšie písali jeho dcére, finalistke Miss Slovensko 2015 Simone Leskovskej. „Môj hrdina. Takto si ťa budem pamätať navždy. Tak veľmi si ten šport miloval. Momentálne nedokážem napísať viac...“ napísala Simona k otcovým bežeckým fotkám a pridala hashtag "otcovo malé dievčatko".

Posledná rozlúčka s Milanom Leskovským sa uskutoční vo štvrtok o 12:00 na bratislavskom Cintoríne Vrakuňa. Česť jeho pamiatke!