DRSNÉ podmienky na medzinárodnej Miss: Slovenská kráska prehovorila… Spávali LEN 5 hodín!

Simona Leskovská (Zdroj: Ján Zemiar)

Slovenská kráska prehovorila o DRSNÝCH podmienkach na Miss: Spávali LEN 5 hodín! (Zdroj: Ján Zemiar)

Bývalá miss Simona Leskovská bola tento rok vyslaná reprezentovať našu krajinu na súťaž Miss Supranational do Poľska. Po 8 rokoch od finále Miss Slovensko dostala jedinečnú príležitosť, ktorá sa len tak nevidí. Vznikla totiž nečakaná situácia!

„Na Miss Supernational sa odchádza dva dni po našom tohtoročnom finále Miss Slovensko, čiže 26. 6. a to znamená, že my by sme našu aktuálnu víťazku nestihli pripraviť, pretože tam sa natáčajú charitatívne videá, robia sa fotenia, pripravuje sa vlastne celý styling na ten mesiac, ktorý tam súťažiace strávia, takže z časových dôvodov by to nebolo možné,“ vysvetlil nám svoje rozhodnutie ešte v apríli riaditeľ Miss Slovensko Michael Kováčik.

Simona Leskovská (Zdroj: Ján Zemiar)

Finále medzinárodnej súťaže sa konalo skoro pred dvomi týždňami, no a Simona nám porozprávala detaily, ako to v zahraničí vyzeralo. Aj keď ju mnohí Slováci favorizovali, do top 24 sa nedostala. Z Nového Saczu si tak odniesla len spomienky a skúsenosti.

Na prípravu mala 2 mesiace, zatiaľ čo sa jej kolegyne z iných krajín pripravovali až 9 mesiacov. Už predtým bola dosť vyťažená, keďže chodila do práce a dvojfázovo trénovala. Myslela si, že si v Poľsku oddýchne, no opak bol pravdou.

„No lenže prišla som tam a realita bola taká, že ten program bol tak náročný, že ja som za tie 3 týždne nespala viac ako 5 hodín, proste 2x len, takže sme stále išli, nácviky, fotenia, nácvik choreografie, lebo predsa len, to finále bola veľkolepá šou, trvalo to vyše 4 hodiny,“ vyjadrila sa pre Topky.sk s tým, že to bolo naozaj fyzicky veľmi náročné.

Simona Leskovská (Zdroj: Ján Zemiar)

Nemala skoro vôbec čas ani na seba! „Samé aktivity naozaj. My sme vstávali okolo 6:30 a chodili sme spať okolo 1 hod. ráno a najviac hodín sme trávili na tej choreografii. A keďže ja mám šport ako svoju obľúbenú činnosť a ja to potrebujem nielen kvôli postave, ale ja pritom proste vypnem hlavu, tak ja som ešte niekedy vstávala skôr, lebo som vedela, že jediná možnosť, kedy si zacvičiť, je pred raňajkami. Rozhýbať to telo a bolo tam toho naozaj veľa,“ dodala.

Aj keď si domov neodniesla titul a korunku, predsa sa jej malý úspech podaril. Aký, to sa dozviete vo videu vyššie!