A je to tu! Známa Slovenka PORODILA... Chlapček dostal NETYPICKÉ meno!

BRATISLAVA - Rodinka sa rozrastá! Sú to už vyše štyri roky, odkedy tanečnica Katarína Jakeš Štumpfová získala titul mama. S manželom Borisom sa v apríli 2019 stali rodičmi dievčatka, ktoré dostalo meno Izabela. No a teraz majú ďalší obrovský dôvod na radosť. Pôvabná blondínka totiž porodila druhé dieťatko!

Všetci, ktorí sympatickú Katku sledujú, čakali, kedy to konečne príde. No a príchodu bábätka sa už nevedela dočkať ani ona sama a jej blízki. Krátko pred pôrodom ešte zažartovala, že neverila, že stihne stretnutie so svojou kamarátkou Ivanou Gáborík. Tá je vraj tak trochu bosorka a dušovala sa, že Katkin synček sa musí narodiť na jej narodeniny - 24. júla.

No a možno to znie neuveriteľne, ale skutočne sa to podarilo. Katka sa totiž len pred malou chvíľou pochválila, že včera sa z nej stala dvojnásobná mamička. Na sociálnu sieť Instagram pridala záber s pôrodnice, kde v náručí drží svoj drobný uzlíček lásky. „Včera večer sa narodil náš Bruno," napísala novopečená dvojnásobná mamička k fotografii z nemocničnej postele .

Katke aj jej rodinke srdečne gratulujeme a bábätku prajeme najmä veľa zdravia!

(Zdroj: Instagram K.J.)