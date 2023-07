Po 10 rokoch na čele Markízy KONČÍ: Matthiasa Setteleho vraj nahradí TENTO muž!

Galéria fotiek (2) Matthias Settele vraj ako generálny riaditeľ Markízy končí.

Zdroj: Tv Markíza

BRATISLAVA - Len o pár dní to bude presne 10 rokov, čo do vedenia Markízy nastúpil Matthias Settele. Tento rok by však mal byť jeho posledný. V mediálnom prostredí sa totiž šušká, že už čoskoro by ho na čele televízie mal nahradiť iný muž. A jeho nástupca je už známy!