Kollár obvinený z NAPADNUTIA: Desivé SVEDECTVO Patrície Vittek... TOTO sa odohralo vo vile na Miami!

Niekoľko dlhých týždňov vedie Barbora Richterová mediálnu vojnu s otcom svojich dvoch synov Borisom Kollárom. Pravidelne sa na jeho adresu vyjadruje na sociálnych sieťach, opisuje, ako sa nezaujíma o svoje deti, či odhaľuje jeho milenecké aféry. Politik sa k tejto téme doposiaľ nevyjadroval, podľa vlastných slov tým chcel chrániť svojich potomkov.

Dnes popoludní však zvolal tlačovú konferenciu a otvorene prehovoril o všetkých obvineniach, ktoré sa za posledné týždne na jeho osobu nakopili. Dohnal ho k tomu list, ktorý dnes dostalo 150 poslancov Národnej rady. Barbora Richterová v ňom uvádza, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, vraj ju niekto sleduje.

A v liste opisuje aj situáciu, ktorá sa stala pred 12 rokmi v Kollárovej vile na Miami. Boris ju tam údajne zbil. Ako svedkov uvádza Patríciu a Roba Vittekovcov. Poslanec sa preto rozhodol, že na tlačovku prizve aj spomenutú Paťu. A tá opísala inkriminovaný moment tak, ako si ho pamätá ona.

Galéria fotiek () Zdroj: Topky/Ramon Leško

„Potom sa stala vec, ktorú spomína, že my sme jej vraj zachraňovali pri tom život. Barbora, mňa mrzí, že rozprávaš takéto veci a zaťahuješ do toho moju rodinu, moje deti, ale hlavne svojich synov,“ začala Vitteková. „Celý čas, čo sme tam boli, tam boli žiarlivostné scény. Ja hovorím, že ja sa do súkromného života zapájať nechcem, ani ma to nezaujíma,“ pokračovala Patrícia.

„Prišla som do obývačky, pamätám si, že Borisova mama bola v kuchyni a ty si cez celú obývačku, ktorá mala 9 metrov, ale na 5 metrov si hodila svojho syna, vášho syna, ktorý mal rok, lozil... Hodila si ho po ňom s nechutnou nadávkou, že si ho má... Nebudem to hovoriť, lebo je to nepodstatné. Boris vyskočil, ja som vyskočila, ja som dokonca skríkla, keď si to pamätáš, lebo Artur letel cez tú celú obývačku a Boris ho v poslednej chvíli zachytil a ani neschytil celého, lebo spadol na taburetku, ktorá bola pri sedačke a odtiaľ sa odrazil a padol na zem,“ šokovala svojimi slovami Vittek.

Galéria fotiek () Boris Kollár

Zdroj: Topky/Ramon Leško

„Takže ak niekto, ako si písala, bol v bezvedomí, mohol to byť tvoj vlastný syn. Priznám sa, že som bola v takom šoku, že som zobrala malého a ja neviem, čo sa tam udialo, ale jedno viem, že si dostala pár faciek a priznám sa ti, že buď rada, že som tam nezostala, lebo by si dostala aj odo mňa. Pretože, keď matka chytí svoje dieťa a hodí ho, použije ho ako zbraň, tak... Neviem, myslím, že ľudia si spravia vlastný názor,“ dodala Patrícia.

Kollár následne priznal, že Richterovej skutočne pár faciek po tomto incidente uštedril. „Áno, priznávam sa, že som jej dal pár faciek za to, že hodila cez 5 metrov moje decko, že ho mohla zabiť, priznávam sa. Bolo to iba raz. Väčšinou to robím vtedy, keď hodíte svoje decko a chcete ho zabiť. Vtedy vám prepne,” zahlásil Kollár. Celú spomínanú tlačovú konferenciu si môžete pozrieť vo videu vyššie.