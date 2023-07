Bývalá manželka bráni Kollára: Boris sa rád rozmnožuje, ALE...!

BRATISLAVA - Linda Rezešová je jediná žena, ktorej Boris Kollár kedysi povedal áno. aj keď ich manželstvo bolo platné len v USA. Doteraz spolu vychádzajú dobre a aktuálne sa bývalá Miss svojho ex zastala v spore, ktorý vznikol medzi ním a matkou dvoch jeho synov Barborou Richterovou.

Barbora Richterová, ktorá má s Borisom Kollárom synov Artura a Aarona už dlhšie vedie vojnu proti ich otcovi. Hoci nedávno tvrdila, že jej muži zákona odporučili mlčať, vyťahuje stále novú špinu.

Najnovšie politika obvinila z toho, že pozastavil dodávky barelovej vody do jej domácnosti. Z komunikácie so zodpovednou osobou vyplynulo, že firma jej už naďalej ľadovcovú vodu bezplatne na základe dohody s Borisom Kollárom dodávať nebude. Musí si za ňu zaplatiť.

Ku kauze sa ozvala aj Linda Rezešová, ktorá na Barboru nemala jediné pozitívne slovo. „Je to hnus, lebo si myslím, že je tu na Slovensku množstvo žien, ktorým otec ich detí neplatí letenky do luxusných destinácií, nekúpil im dom, auto, nedáva im nadštandardné výživné, neprepláca každý výdavok,” vyhlásila brunetka, ktorá síce s podnikateľom a politikom dieťa nemá, no bola za neho krátko vydatá.

A práve Linda je distribútorkou spomínanej vody, takže mala čo povedať aj k pozastaveniu dodávok na Richterovej adresu. „Dovolila som si z úcty k Borisovi prerušiť dodávky vody pre Barboru,” uviedla Rezešová.

Galéria fotiek () Zdroj: Instagram LR

Ako Linda uviedla aj v ďalšom príspevku, išlo výlučne o jej vlastnú iniciatívu. „Boris mi nič neprikázal, navrhla som mu to ja sama,” tvrdí. Vodu zadarmo teraz podľa jej vyhlásení bude dostávať namiesto Barbory rodina, ktorej syn má Downov syndróm.

Galéria fotiek () Zdroj: Instagram LR

Rezešová si stojí za tým, že Kollár je človek s dobrým srdcom, ktorý by sa pre svoje deti doslova rozkrájal. „Boris je, aký je a áno, má slabosť pre ženy a rád sa rozmnožuje. Ale nie je zákerný a zlý, ako je Barbora,” napísala v príspevku na sieti Instagram.