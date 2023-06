MIMORIADNE pátranie po spevákoch Sime a Kalim UKONČENÉ: Smrteľne chorej Melánke splnili najväčší sen!

Stránka HAKA minulý týždeň zverejnila mimoriadne pátranie po populárnych slovenských interpretoch Sime Hegerovej a Kalim. Dôvodom bolo ťažko choré dievčatko Melánia, ktorá ich spoločnú pieseň "Každé ráno" počúva vždy, keď ide na kontrolu k lekárovi.

„Melánke diagnostikovali dg. C71.7 - zhubný nádor na mozgovom kmeni. Po dlhoročnom boji s chemoterapiami, operácii a iných odborných vyšetreniach sa dozvedeli zdrvujúcu správu, nádor nikdy nebude možné celý vyoperovať, pretože je blízko centrálnej nervovej sústavy. Verdikt, majú udržiavaciu cielenú biologickú liečbu Mekinist a pravidelné kontroly na Núdch v Bratislave,“ zverejnilo HAKA.

Galéria fotiek (6) Zdroj: FB HAKA

Práve stretnúť jej obľúbených spevákov bolo pre Melániu veľkým snom. Bohužiaľ, ísť na koncert v jej prípade neprichádzalo do úvahy, preto skúsili verejnú výzvu s cieľom osobného stretnutia v domácom prostredí Melanky. Zapojilo sa obrovské množstvo Slovákov, ktorí mimoriadne pátranie prezdieľali. A podarilo sa!

Ešte vo štvrtok za dievčatkom prišla Sima. „Kali je na dovolenke, tak som tu teda ja. Mám tu pre teba takýto darček, ale ešte zimný, lebo letný merch mi ešte len vyjde. To ti potom pošlem alebo prinesiem,“ povedala hneď medzi dverami raperka. „Ona nevidela ani pátranie? Tak aby si vedela, tvoja mamina, celá rodina spravili také pátrania na internete. Napísalo mi toľko ľudí, aby som o tom vedela, dokonca moja mama mi volala, moji bratranci... Proste úplne všetci moji kamoši, že je pátranie po mne a po Kalim,“ ozrejmila Sima Melánke, ktorá sa jej okamžite hodila okolo krku.

Galéria fotiek (6) Zdroj: FB HAKA

A Kali hneď, ako sa vrátil z dovolenky, si to namieril za malou fanúšičkou tiež. Do dverí vstúpil rapujúc jej obľúbenú pesničku "Každé ráno". „Veľká vďaka vám a všetkým ľuďom, ktorí zdieľali môj príspevok o splnení sna, ktorý dúfam, Melánku "nakopol" do ďalších dní, možno mesiacov a rokov. Dnes po rokoch potichu plačem od radosti, že som jej prostredníctvom vás dokázala splniť, že každé ráno si má šancu splniť si sen. Náš možno nikdy nedosiahnuteľný. Každé ráno byť s nami. Ale kým jej srdce bije, pokúsime sa v sebe prebudiť kus anarchie,“ vyjadrila sa Melánkina rodina.

Galéria fotiek (6) Zdroj: FB HAKA

Dievčatku prajeme veľa síl v boji so zákernou chorobou!