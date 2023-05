Nový klip Twiinsiek: Cifrová prezradila pohlavie bábätka a… TOTO je vnučka Petra Batthyányho!

K prerobenej verzii niekdajšieho hitu dievčatá nakrútili aj videoklip, ktorý je vo svojej podstate veľmi jednoduchý, no zato mimoriadne emotívny. Okrem toho, že do vizuálu k piesni zakomponovali svoje dcérky Lindu a Neu, zahrala si v ňom aj ich mamina Veronika, z ktorej je dnes už dvojnásobná babička.

„Keď sme mali 13 rokov a spievali sme to mamine pri klavíri, čudovali sme sa, že jej tiekli slzy. Ale ako plynú roky, vnímame to úplne inak a tiež máme problém zaspievať to dokonca bez toho, aby netiekli aj nám. Sila toho textu, ktorý napísal Daniel Hevier, je neuveriteľná. Naša maminka bola z účinkovania v klipe najprv trošku v strese, ale napokon to dopadlo skvele a veľmi sa tešíme, že sme ju tam mali. Máme s ňou úžasný vzťah a veľmi sa ľúbime,” povedala pre Topky.sk Daniela.

Okrem toho, že dievčatá ukázali najdôležitejšiu ženu v ich životoch, vo videu sa nachádza niekoľko ďalších milých a emotívnych prekvapení. Svoju rodinu ukázal aj Matúš Kolárovský, otec Veronikinej dcérky Ney. „To, že účinkuje aj Matúšova mamina s jeho súrodencami, bolo naozaj krásne, keďže sú súčasťou našej rodiny,” prezradili dievčatá.

A aby prekvapení nebolo málo, práve vo videoklipe "Tak sa neboj, mama" vyšlo najavo aj sladké tajomstvo niekdajšej playmate Evy Cifrovej, ktorá oficiálne oznámila pohlavie očakávaného bábätka.

V momente, keď sa rozprskli ružové konfety, bolo všetkým jasné, že sa jej už onedlho narodí dcérka. „Evku sme pozvali, pretože ju máme veľmi rady a rovnako sme si priali, aby bola v klipe zachytená myšlienka rastúceho nového života. Bolo to silné, čisté a plné lásky,” vysvetlili nám Twiinsky, ktoré si do klipu pozvali aj ďalšie pôvabné dámy.

„Zahrať si prišli aj naše dlhoročné kamarátky, medzi nimi návrhárka Ivanka Mendrejová a Petra Batthányová s dcérkami. Páčila sa nám myšlienka, že budeme mať spoločnú krásnu spomienku s našimi maličkými,” povedala pre Topky.sk Daniela.

Ak je vám meno Petra Batthyány akési povedomé, nemýlite sa. Ide o dcéru herca Petra Batthyanyho, ktorý je na svoje dievčatá taký hrdý, že zábery z videoklipu zdieľal aj na sociálnej sieti Instagram. Pozrite sa, ako vyzerá jeho vnučka Victoria!