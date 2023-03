HANBA pre Slovensko: Na rozlúčke s Jakubiskom (†84) CHÝBALI naši politici… TOTO si legenda nezaslúžila!

PRAHA - V sobotu o 13-tej hodine popoludní sa v pražskej Katedrále svätého Víta konala posledná rozlúčka so slovenským režisérom a scenáristom Jurajom Jakubiskom (†84). Býva zvykom, že uctiť pamiatku legendárneho umelca si chodia aj predstavitelia vlády. Včera sa však v Prahe neukázal absolútne nikto. Všetci poslali len vence. Slováci sa zhodujú - toto je hanba pre našu krajinu!

Juraj Jakubisko patrí k najvýraznejším menám slovenskej kinematografie. Na svojom konte má nespočetné množstvo filmov, ktoré s istotou môžeme nazvať kultovými. Za všetky spomeňme medzinárodne oceňovanú Tisícročnú včelu, Neveru po slovensky, Perinbabu, či príbeh o čachtickej grófke Báthory. Správa o jeho smrti zasiahla celé Česko aj Slovensko...

Sociálne siete v sobotu 25. februára zaplavili virtuálne kondolencie a spomienky - nielen z umeleckej obce, ale aj od slovenských politikov. O to väčším prekvapením bolo, keď sa ani jeden z predstaviteľov našej vlády na včerajšej poslednej rozlúčke s Jurajom Jakubiskom neobjavil. Býva pritom zvykom, že na takéto udalosti v prípade vážených umelcov chodia aj zástupcovia štátu.

No tentokrát tomu tak nebolo. V Katedrále svätého Víta boli poukladané iba poslané vence - od prezidentky Zuzany Čaputovej, od predsedu vlády SR Eduarda Hegera, ministerky kultúry Natálie Milanovej či predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Borisa Kollára. A to skritizovali aj všímaví priaznivci na sociálnych sieťach. Podľa nich je to hanba pre Slovensko.

Galéria fotiek (3) Slovenskí politici poslali na poslednú rozlúčku s Jurajom Jakubiskom len vence.

Zdroj: Juraj Dobis

„Veľká hanba pre Slovensko, že sa s ním nikto z vlády neprišiel rozlúčiť. Nech odpočíva v pokoji,“ poznamenala jedna z komentujúcich. „Je to hanba pre slovenských politikov, že neboli vyjadriť úprimnú sústrasť rodine zosnulého slovenského umelca. Tak to je slovenský národ? Veľká hanba,“ pridal sa ďalší... A ďalší: „Bývalý prezident ČR Klaus mal príhovor, povedal: Je smutné, že tu bolo veľmi málo počuť slovenskú reč, Jakubisko bol Slovák, celý život rozprával po slovensky, aj keď žil v ČR. Prezidentka s tou bandou si nenašli čas vzdať mu úctu, ale na iné nepodstatné veci si čas nájdu.“

No mnohí si všimli, že na rozlúčke chýbali aj naši herci. Zo Slovákov sa s Jakubiskom prišli rozlúčiť len Ľubomír Paulovič a Andrea Verešová, ktorí si zahrali v pokračovaní Perinbaby, Jozef Oklamčák, Petra Kolevská-Vančíková, ktorá stvárnila Alžbetku a Katka Knechtová, ktorá počas ceremónie zaspievala pieseň Môj Bože.