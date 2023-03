Šoubiznis plný ÚZKOSTÍ: Najnovšie sa k duševným problémom PRIZNALA ďalšia známa tvár!

BRATISLAVA - Nahromadený stres, dlhodobá únava, pracovná vyťaženosť, nedostatok spánku, to všetko býva často bežnou súčasťou životov našich známych tvárí. A niekedy je to signál vážnejších ťažkostí. Nie jedna sa k nim postupom času priznala. Teraz vyšla s pravdou von ďalšia z nich.

Najnovšie o svojich duševných stavoch a pocitoch úzkosti prehovorila 1. vicemiss Universe SR 2013 Lucia Slaninková. Tá včera takpovediac otvorila Pandorinu skrinku a na sociálnej sieti sa priznala fanúšikom k azda najhoršiemu obdobiu v jej živote.

Úzkosti a panické ataky sa u nej naplno prejavili vplyvom ochorenia Covid 19. „Toto sa so mnou dialo, hore-dole výkyvy emócií, plač striedal smútok a sem-tam smiech,“ začala svoju úprimnú spoveď Lucia.

„Nikdy na mne nikto nepoznal, čo sa skrýva za mojím úsmevom. Keď prišiel vtedajší priateľ domov, utrela som si slzy a ani netušil, že som 5 minút predtým mala brutálny breakdown a až časom som mu to povedala,“ zdôverila sa Lucia.

Ďalej popísala aj nepríjemnú situáciu, ktorá ju zastihla, keď to zjavne najmenej čakala. „Najhoršie na tom je, že neviete ani prečo. Kráčate a len vás to udrie, veľakrát sa mi to stalo v potravinách a musela som ísť domov. Neviete v tej chvíli existovať. Doma som mala bordel, neporiadok vo veciach. Bolo mi všetko jedno,“ vyjadrila sa Lucia, ktorá sa takýmto spôsobom po dlhom čase priznala k úzkostným stavom.

No nebola jediná, čo takýto zvláštny pocit strachu z ničoho prežívala. So svojimi psychickými problémami sa zverili aj ďalšie známe tváre z nášho šoubiznisu. Už to veru nie je žiadne tabu.

Natálie Kočendová, Miss ČR 2020

S veľmi bizarnou situáciou sa pred pár dňami stretla aj kráska z Love Islandu Natálie Kočendová. Na ňu to z ničoho nič prišlo vo fitnesscentre. „Išla som po prvýkrát od presťahovania sa do nového fitka. Bolo tam toľko ľudí, že som dostala úzkosť. Zaliezla som si do tejto prázdnej miestnosti, kde som to rozdýchavala asi 10 minút a išla som domov. Aj také sú dni,“ priznala sa plavovláska.

Lucia Gachulincová, Influencerka

Lucia si tiež zažila svoje a dokonca kvôli tomu brala lieky. Prvé ju zasiahli ako blesk z jasného neba. Mala 17 rokov, vypila kávu a začalo jej šialene búšiť srdce. Myslela si, že išlo o infarkt. „Pokúšala som sa dýchať a bolo to strašné. Myslela som si, že sú to moje posledné minúty. A odvtedy sa to opakovalo každý deň, niekedy aj viackrát do dňa. Nebol jediný deň, kedy som mala pokoj. Až dovtedy, keď som zistila, že mám úzkosť,” uviedla Lula s tým, že istý čas si myslela, že má nejakú nevyliečiteľnú chorobu.

Veronika Adamičková alias Ronie, speváčka

Ronie speváčka - premiéra videoklipu 2004

Zdroj: Vlado Anjel

Ťažkým životným obdobím si prešla aj mladá speváčka Veronika Adamičková, ktorá sa nám dávnejšie zdôverila so svojimi duševnými problémami. „Bolo to viackrát v mojom živote. Nebolo to jednorazové obdobie. Prvé sa spustilo, ako som začala s kapelou. Mala som veľa stresov, málo spánku, veľa párty. Sama som si zapríčinila tento stav. A ľudia, ktorí trpia úzkosťami, vedia, čo je to za stav. Ja ho ani neviem opísať niekomu. Je to, akoby si dostal infarkt, ale fyzicky ti nič nie je. Je to psychickej formy. Akonáhle dostanem panický atak, neviem sa vôbec sústrediť, to je konečná,“ uviedla pre Topky.sk speváčka.

David Key, spevák

Úzkosť si nevyberá pohlavie a ani vek, môže sa prejaviť u kohokoľvek. O tom vie svoje aj slovenský spevák David Key. Ten sa so svojím problémom rovnako zdôveril prostredníctvom svojich sociálnych sietí. „Priznám sa vám, že si prechádzam depresívnym obdobím. Neviem, prečo to tak je, lebo sa mi darí, mám všetko, čo chcem, ale zistili mi panické úzkosti. Je to veľmi nepríjemné, že človek skolabuje z ničoho nič,“ poznamenal David. „Raz sa mi stalo to isté na festivale pri Nitre, kde som spieval. Všetko bolo ok a zrazu to na mňa prišlo a ušiel som zo stagu,“ dodal spevák.

Katarína Koščová, speváčka

Úzkostný stav sa týkal aj známej slovenskej speváčky Kataríny Koščovej. Na ňu sa to začalo valiť vplyvom materstva a jej psychický problém súvisel s tým, že nemohla, žiaľ, svojim deťom dopriať materské mlieko. Mala preto pocit, že je zlou mamou. „Pri Adamkovi som z toho mala celkom slušnú depku. Stavy úzkosti, pocit, že som najhoršia matka na svete, stres zakaždým, keď sa zobudil a bol hladný... Vôbec som si prvé dva mesiace nevedela užívať bábätko a ten pocit, že sme rodina, lebo som celý čas riešila to, čo mi nešlo, čo nefungovalo. Bola som nepoužiteľná matka – poškodený tovar,“ popísala dávnejšie speváčka, no našťastie sa aj vďaka svojmu manželovi z tohto stavu pozviechala.

Kristína Tormová, herečka

Boj na dlhé trate s depresiami a úzkosťou zažívala aj herečka Kristína Tormová. Tá je známa tým, že nemá problém otvorene rozprávať aj o nie príliš príjemných obdobiach zo svojho života. Jej pocit úzkosti má spojitosť s vyčerpanosťou a menštruačným cyklom, ako uvidela pre Život. „A občas mi, samozrejme, naskakujú úzkosti. Súvisí to predovšetkým s veľkým vyčerpaním a častejšie s predmenštruačným syndrómom,“ poznamenala Kristína.

Lujza Garajová Schrameková, herečka

Zdroj: Ján Zemiar

O psychických problémoch a úzkosti ako takej by vedela dlhé hodiny rozprávať aj herečka Lujza Garajová Schrameková, ktorá si vplyvom rodičovských povinností, ale aj vyčerpanosti a strachu z Covidu zažila taktiež svoje. „Asi už toho bolo priveľa, lebo vtedy to prišlo. Ten strašný strach, keď neviete, či sa nadýchnete, a netušíte, čo sa s vami deje,“ povedala pre Denník N.

„Necítite bolesť, takže viete, že by to nemal byť infarkt, ale neviete sa nadýchnuť a neviete, čo máte robiť. Manžel sa bál a chcel volať sanitku, a ja som sa bála, aby nezavolal sanitku, lebo veď sme v karanténe a on je pozitívny. Nakoniec som nejako zaspala a ráno sme si s manželom vygúglili, že by to mohol byť panický atak,“ podotkla Lujza, ktorá si takisto myslí, že by sa o týchto veciach malo viac komunikovať a ľudia by sa kvôli zbytočným predsudkom nemali báť vyhľadať odbornú pomoc.

Aj keď všetci opísali, že úzkosti na prvý pohľad prišli z ničoho nič, faktom je, že vždy im niečo predchádza. Vo väčšine prípadov ide práve o kombináciu, ktorú sme popísali už na začiatku, a to nahromadený dlhodobý stres, nedostatok odpočinku a obavy najrôznejšieho typu.

Takýto emocionálny stav vyznačujúci sa napätosťou, znepokojenosťou a nervozitou nie je pre nikoho príjemný a doslova pocit strachu z ničoho je v mnohých situáciách až zarážajúci. Je preto potrebné aj o takýchto duševných problémoch hovoriť a vôbec nie je hanba vyhľadať odbornú pomoc, pretože úzkosť sa môže pretaviť do vážnejšieho štádia, akým je úzkostná porucha. Tá už môže prerásť do chorobného stavu a to už naozaj nie je žiadna maličkosť.