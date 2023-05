Slovenský spevák ŠOKOVAL priznaním: Prvý SEX s BRATRANCOM… Mal iba 11 rokov!

O mladom, kontroverznom hudobníkovi je známe, že nemá problém takmer s ničím a servítku si pred ústa rozhodne nedáva. Už nejeden škandál bol spojený práve s jeho menom.

Slovenský spevák David Key bol včera hosťom v rádiu Viva a v relácii Kfun sa poriadne otvoril. Povedal na seba také veci, pri ktorých sa môžu niektorí len prežehnať. Opäť nesklamal a vytiahol poriadne pikantný zážitok zo svojej minulosti.

Keď sa ho moderátori Mário Gotti a Alexander Štrba alias Doc. Hormón a Inžinier Vagimír spýtali na jeho prvý sexuálny zážitok, tak nielen ich, ale aj všetkých poslucháčov musel svojim priznaním poriadne šokovať.

„Bolo to s chalanom,“ začal na úvod David, ktorý sa otvorene hlási k LGBTI+ komunite. A potom pre istotu dopredu upozornil prípadných šoférov, ktorí práve boli naladení na vlnách spomínaného rádia, aby predišli nehode. „Teraz pozor, nech nehavarujete, bolo to v jedenástich a bol to bratranec,“ zahlásil spevák v živom vysielaní, dokonca v prítomnosti svojho terajšieho partnera, bývalého markizáckeho farmára Minha (20).

Tak tomu sa povie silná káva. Prvý sex a hneď s bratrancom? „Nie je to incest, lebo ja som adoptovaný,“ poznamenal David s tým, že išlo o bratranca z otcovej strany.

Zvedavým "spovedačom" to samozrejme nedalo, a tak chceli od neho bližšie detaily a hlavne ich zaujímalo, ako k tomu vôbec prišlo. Veď mal len 11 rokov! „Bolo to úplne náhodné. Hrali sme takú hru GTA San Andreas, no a nejdem to úplne opisovať do detailov, ale tak to tam nejako vzniklo,“ povedal spevák a neskôr z neho vypadlo: „Došlo k orálnemu aj k análnemu sexu.“

V momente, ako spomenul túto erotickú príhodu, zahanbil sa a pevne veril, že to nepočúvajú jeho rodičia. Nuž, ak to aj nezachytili v priamom prenose, určite sa k nim táto informácia dostane... Ako aj k mnohým ďalším ľuďom.