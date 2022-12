Počúranci z Markízy, “DO P*ČI” Maroša Molnára a ohnivé kozy z RTVS: Toto sú TOP TRAPASY roku 2022!

O prvý tohtoročný trapas sa postarala Jasmina Alagič (33). Na dovolenku v exotike, kde si užívala so svojou rodinou a najlepším kamarátom, určite nezabudne. Moderátorka chcela predviesť tanečnú choreografiu, do ktorej bola zahrnutá aj drevená tyč. S týmto však určite nepočítala! Len čo sa jej chytila, moderátorka spolu s ňou spadla na zem. Na pomoc jej pribehol syn Sanel, ktorý zdvihol zlomenú tyč a hodil ju na svoju maminku. A o nezabudnuteľný moment plný smiechu bolo postarané. Tak toto teda určite nevyšlo podľa predstáv!

„Do pi*i, ach,“ zarezonovalo v ušiach fanúšikov Maroša Molnára (49) tento rok v apríli. Prominentný fitness tréner známy zo šou Extrémne premeny sa postaral asi o svoj prvý verejný prešľap v kariére. Počas živého vysielania na svojom Instagrame totiž veľmi špecificky privítal svojich fanúšikov, keď si myslel, že video ešte nezapol. „6:07, do pi*i, ach,“ zneli jeho úvodné slová, pri ktorých si stihol prehrabnúť aj medzi nohami. Až neskôr si uvedomil, že ľudia jeho prvotné slová zaznamenali. Sám priznal, že sa pozabudol.

Čo by to bol za mesiac bez akéhokoľvek vtipného momentu. Tentoraz sa oň postarala známa influencerka Sisa Križanová. Druhým to, čo zažila, môže prísť smiešne, ale v jej koži by ste zrejme byť nechceli. Vybrala sa na dovolenku a trapas bol na svete! Z lietadla vystupovala s poriadne špinavými nohavicami. Na zadnej časti mala obrovský hnedý fľak. Nuž, vyzeralo to tak, že nestihla dobehnúť na wc. Samozrejme, pravda je úplne inde. Sisa si totiž sadla na čokoládu.

Ani moderátori nebývajú bezchybní. Tento rok sa sám o tom presvedčil aj Miroslav Frindt, ktorý má na starosti spravodajstvo na obrazovkách RTVS. Namiesto ohnivé vozy, čo bolo napísané v pôvodnom texte, sa mu pomotali písmenká a V vymenil za K. A tak boli ohnivé kozy v živom vysielaní na svete!

Pri RTVS ešte ostaneme. O poriadny trapas na televíznych obrazovkách sa tentoraz postaral pozvaný hosť, s ktorým sa zo štúdia spojila moderátorka Jana Košíková. Komunikácia však niekde viazla a k počasiu sa meteorológ Pavol Beránek akosi nedostal. A tak nasrdene zahlásil: „Tak toto som nepochopil. Dovidenia, majte sa.“ Diváci mali teda o rannú zábavu postarané.

No ani televízia Markíza nie je neomylná a na konte má hneď niekoľko trapasov v tomto roku. Ešte v lete počas svojho vstupu, kedy Zlatica Švajdová Puškárová (45) uvádzala, aké správy budú nasledovať, si „zlízla“ jeden omyl z produkcie. Namiesto jej mena, ktoré malo svietiť na obrazovkách, tam bolo úplne iné. A to Kristína Tomková Pačajová - nevesta. Nuž, aj takéto omyly sa stávajú.

O ďalší vtipný moment sa postaral nováčik televízie Markíza. Presnejšie ide o Zuzanu Čimovú. Počas toho, ako uvádzala záverečné správy, sa neudržala a... Vybuchla do smiechu. Pridal sa k nej aj kolega Viktor Vincze, ktorý len nechápavo pozeral. Na konte má tak svoj prvý trapas!

Diváci markizáckych obrazoviek mali tento rok o zábavu postarané. Giuliana a Šimon si totiž odniesli z Farmy prezývku počúranci. Toto pomenovanie si vyslúžili vďaka tomu, že sa opili a neudržali svoj močový mechúr na uzde. Opitá Giuliana obcikala celý matrac a ešte aj samotného Šimona. Prešlo len pár dní a Šimon jej to doslova vrátil a ani sám o tom nevedel. Opitý jej obcikal kufor. A po tomto "cikacom" maratóne na tohtoročnej Farme neostali nikomu nič dlžní!

Túto zostavu uzatvára posledný pán na holenie, a to Martin Šmahel (40). Ten sa postaral o svoj ranný trapas na benzínke pri tankovaní. Na jeho strane, kde má tankovaciu nádrž, nebol voľný ani jeden stojan, a tak prešiel na tú opačnú. Z tej si potiahol tankovaciu hadicu okolo celého auta. Odmietol pomoc od pracovníka čerpacej stanice a... Zrazu iba počul veľký hluk, pištoľ sa vysunula a celé auto spolu s okolím bolo od pohonnej látky. Stálo to za to?