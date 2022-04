Po Merčiakovi už aj Maroš Molnár: Pikantný TRAPAS v ŽIVOM VYSIELANÍ… Do p*či, ach!

Keď sa pred dvomi mesiacmi dostala na verejnosť nahrávka zo zimných olympijských hier, na ktorej počuť vytočeného komentátora Marcela Merčiaka, ako vulgárne nadáva kolegom, bol to pomerne veľký škandál. Dokonca kvôli tomu vo verejnoprávnej RTVS aj padali hlavy.

Trapas s podobnou príchuťou má aktuálne na svojom konte aj prominentný fitness tréner Maroš Molnár. No našťastie v jeho prípade ide o nevinný únik, ktorý nebude mať dopad absolútne na nič. Iba ak na jeho povesť. Šéfovi Extrémnych premien totiž vulgárne slovo uniklo v živom vysielaní, no na jeho vlastnom instagramovom profile.

Tam každý utorok presne o 6:00 ráno trénuje svojich sledovateľov. Včera sa mu však nepodarilo začať presne... No a to ho rozrušilo: „6:07, do p*či, ach!“ zahlásil v úvode videa, akoby na privítanie a popritom si ešte stihol prehrabnúť medzi nohami. O niekoľko sekúnd neskôr, keď si myslel, že práve v tom momente nahrávanie začalo, sledovateľov privítal už oficiálne.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Instagram M.M.

„Dobré ránko, trošku meškám, pretože Kristína má covid, nechápem, že to dostala, lebo už sa to chytiť ani nedá, ale dostala to, takže to znamená, že dneska live-ka, budem ju cvičiť ja...“ prihovoril sa sledujúcim. To ešte netušil, že tí si stihli vypočuť aj jeho zaujímavý úvodný preslov. A tí ostatní, ktorí sa prihlásili neskôr, si to potom pozreli priamo na jeho nástenke. Práve tam totiž video, aj s vulgárnym úvodom, uložil.

To si však všimol až neskôr, keď ho na to začali upozorňovať jeho fanúšikovia. „Začiatok je TOP,“ napísal jeden z nich. Na to už reagoval aj samotný Molnár a vysvetlil, ako je možné, že také niečo na uniklo na verejnosť. „Zabudol som, že sa to už nahráva,“ odpovedal so smiechom. Treba však povedať, že fanúšikovia jeho prešľap zobrali s humorom a smiali sa na netradičnom intre spolu s ním.