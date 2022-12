VIANOCE u slovenskej herečky: ŤAŽKÁ SKÚŠKA pre žalúdok a... Z tohto darčeka by ste ODPADLI - od smiechu!

Keďže najkrajší sviatok roku tradične trávia ako s Broninou, tak aj s Gáborovou rodinou, žalúdky vždy dostanú poriadne zabrať. Predsa len - viete si predstaviť, že by ste odmietli jedlo za štedrovečerným stolom u svojej maminy či nebodaj svokry?

„Najprv sme u našich a potom u jeho rodičov. Gáborova rodina máva kapra, čo my nemávame. U nás je zasa filé. Ale inak tam veľa rozdielov nebadám,” prezradila pre Topky.sk herečka. „Nechávam si priestor v bruchu, snažím sa neprejesť a potom si nechávam ďalší priestor, aby som zvládla aj druhú štedrú večeru,” povedala nám so smiechom Broňa.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Ján Zemiar

Keď sme sa pýtali, čo by si najviac priala na stromček, odpovedala skromne a pokorne, ale o to krajšie. „Možno je to klišé, ale pre mňa to klišé nie je. Takže určite zdravie. Pre mňa aj celú rodinu. A lásku v kruhu rodiny. A to ostatné, keď má, tak to príde,” vyznala sa umelkyňa.

Tá si zaspomínala aj na to, aký najpamätnejší vianočný darček dostala. A že to bol poriadny bizár! Na svedomí ho majú jej kamaráti, no hoci herečku mimoriadne pobavil, následne ho omylom odovzdala ďalej. A to bol teda poriadny trapas! Viac sa dozviete v našom rozhovore vyššie.