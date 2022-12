PRVÉ MENO markizáckej Let's Dance ZNÁME: Tancovať bude TENTO známy Slovák... Má obrovskú výhodu!

BRATISLAVA - Obľúbená zábavno-tanečná šou Let's Dance sa opäť vracia na obrazovky televízie Markíza. Po úspešnom predchádzajúcom ročníku sa televízni diváci môžu tešiť na nové tváre, ktoré ovládnu parket. A jedna z nich je už odhalená. Bude to tento slávny hokejista.

Tak a je to vonku! Úspešný markizácky projekt prichádza s ďalšou sériou. Televízne obrazovky aj divákov už budúci rok ovládne opäť tanečná horúčka vďaka pokračovaniu šou Let's Dance. A už aj vieme meno prvého účinkujúceho z prominentných radov.

Galéria fotiek (17) Peter Marcin a Ivana Surovcová

Zdroj: TV MARKÍZA

Po tanečnici Ivane Gáborík Surovcovej (36) tentokrát mieri na parket jej manžel, hviezda z NHL a víťaz Stanleyho pohára, elitný hokejový útočník Marián Gáborík (40).

Nad ostatnými, bude mať bezpochyby obrovskú výhodu, keďže jeho milovaná partnerka je profesionálnou tanečnicou. Navyše vie, ako to aj v samotnej súťaži funguje, keďže na tanečnom parkete v spomínanej šou sa objavovala viac sezón. Medzi jej tanečnými partermi boli herci ako Marek Vašut či Peter Marcin. Otázne však je, ako to pôjde jej drahému.

Galéria fotiek (17) Zdroj: Instagram

Podľa jeho vlastných slov sa už nevie dočkať, no taktiež má isté obavy. „Čaká ma účinkovanie v Let's Dance. Veľmi sa teším, samozrejme, zároveň som trošku nervózny, bude to pre mňa obrovská výzva a dostanem sa trošku do nekomfortnej zóny. Ja a tanec – akurát tak vo večerných hodinách po baroch,“ povedal hokejista pre markiza.sk.

Ako si s tým poradí, môžete sledovať na Markíze už na jar 2023. Rozhodne sa bude na čo pozerať.