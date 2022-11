Trápenie českej speváčky: Smrť troch súrodencov!

PRAHA - Tak toto mnohí ani len netušili. Speváčka a muzikálová herečka Kamila Nývltová sa musela vyrovnať so smrťou mladšej sestry, ktorá bola aj na prahu dospelosti na úrovni malého dieťaťa. No ešte predtým jej mama tragicky prišla o dve ďalšie deti!

Kamila Nývltová sa stala známou vďaka účasti v českej verzii šou X Factor. Neskôr sa uplatnila na scéne ako speváčka aj muzikálová herečka, účinkovala napríklad v hlavnej úlohe muzikálu Kleopatra.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram KN

Aktuálne sa objavila v relácii 13. komnata, kde sa diváci dozvedeli, aké tragédie jej rodinu postretli. Keď mala šesť rokov, jej mama znovu otehotnela a Kamile sa narodila sestra. „Eliška sa mi narodila normálne na termín, všetko vrátane pôrodu bolo úplne bez problémov. Bola som pomerne dosť strážená a po lekárskej stránke až nad mieru kontrolovaná,” prezradila v dokumente Nývltovej mama.

Bohužiaľ, dieťatko nebolo v poriadku. Lekári stanovili viacero diagnóz, okrem iného aj mozgovú obrnu. Podľa slov pani Ivety zostala po celý čas mentálne na úrovni dvojmesačného bábätka. „Celý život ležala. Nikdy nechodila, nikdy nerozprávala. Nemohla teda ani povedať, čo ju bolí a trápi. Snažili sme sa ju stále polohovať, aby nemala preležaniny, cvičiť s ňou, skúšali sme snáď všetko. Neskôr mala umelú výživu do bruška, pretože nemala poriadne vyvinuté prehĺtacie svaly. Bolo to naozaj, ako keď sa 18 rokov staráte o bábätko. Mávala tiež epileptické záchvaty, chodili sme dosť často do nemocnice,” opísala Kamila.

Galéria fotiek (3) Kamila Nývltlová s mamou

Zdroj: Instagram KN

Eliška zomrela v roku 2013 ako 18-ročná. Nebola to však jediná smrť dieťaťa v tejto rodine. „Pred narodením Elišky a Kamilky sme mali ešte dve deti, dievčatko a chlapčeka. Dievčatko sa narodilo mŕtve v 9. mesiaci. A chlapček Tomáško nám tragicky zahynul. keď mal len rok a pol,” prezradila so smútkom Iveta Nývltová.

Neskôr sa Kamile ešte predsa len narodil ďalší súrodenec, má brata Jindřicha.