Antony Blinken sľúbil, že USA budú žiadať nezávislé vyšetrenie smrti novinárky Aklaovej

Ako informovala agentúra AP, rezort diplomacie USA uviedol, že Blinken na schôdzke prisľúbil, že USA budú požadovať vyvodenie zodpovednosti za novinárkinu smrť. Hovorca ministerstva zahraničných vecí Ned Price však súčasne na brífingu nedokázal špecifikovať, čo by spomínaná "zodpovednosť" mohla znamenať. Šírín abú Aklaová, novinárka televízie al-Džazíra a prominentná palestínska reportérka, prišla o život 11. mája, keď ako spravodajkyňa monitorovala operáciu izraelských bezpečnostných zložiek na Západnom brehu. Spojené štáty 4. júla vydali vyhlásenie, v ktorom uviedli, že novinárka pravdepodobne bola smrteľne zranená paľbou izraelských vojakov, neexistujú však dôkazy, že jej zabitie bolo úmyselné.

USA tiež deklarovali, že smrtiaca guľka bola príliš poškodená na jednoznačný záver. Toto vyhlásenie pobúrilo rodinu abú Aklaovej i palestínskych lídrov, ktorí tvrdia, že Spojené štáty nepožadujú od Izraela, aby prevzal zodpovednosť za smrť novinárky, ktorá mala aj americké občianstvo. Izrael tvrdí, že novinárkinu smrť stále vyšetruje, a odmieta názory, že bola terčom útoku zámerne. Rodina palestínskej novinárky počas návštevy Washingtonu naliehala na Spojené štáty, aby Izrael primal vykonať nezávislé vyšetrovanie incidentu, pri ktorom ich príbuzná utrpela smrteľné zranenie, a vyvodil zodpovednosť voči páchateľom streľby.

Galéria fotiek (2) Zdroj: SITA/Olivier Douliery, Pool Photo via AP

Návšteva novinárkiných príbuzných v USA sa koná na pozvanie ministra zahraničných vecí Blinkena, dodala agentúra AFP. Pozostalí po novinárke vo svojich verejných vystúpeniach vo Washingtone opäť vyzvali Spojené štáty, aby začali vlastné "dôkladné, dôveryhodné, nezávislé a transparentné vyšetrovanie" smrti . "Spojené štáty príliš dlho umožňovali Izraelu beztrestne zabíjať tým, že mu poskytovali zbrane, imunitu a diplomatické krytie," uviedli vo vyhlásení Šírínin brat Tony abú Akla, jej neter a synovec. Upozornili, že takáto "beztrestnosť vedie k opakovaniu".

"Sme tu, aby sme prispeli k tomu, aby sa tento cyklus skončil," deklarovali. Vysvetlili, že ak by dovolili, aby sa Šírínina smrť "zamietla pod koberec", bol by to signál, že na životoch občanov USA v zahraničí a ani na životoch Palestínčanov žijúcich pod izraelskou okupáciou nezáleží. Bol by to podľa nich tiež znak, že "najodvážnejší novinári na svete, tí, ktorí informujú o dôsledkoch ozbrojených konfliktov a násilia, sú nahraditeľní."