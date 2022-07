Spevák Polemicu po páde z pódia: NÁROČNÁ OPERÁCIA… Museli mu ZOSKRUTKOVAŤ ruku!

Keď spevák Braňo Bajza spadol z pódia počas festivalu Pohoda, mnohým stuhla krv v žilách. Kapela sa však rozhodla dokončiť vystúpenie. „Pád člena kapely z pódia sme už zažili viackrát, ale odvoz záchrankou a zlomeninu ruky ako pamiatku na koncert - to je iná káva… Tuho sme zvažovali, či koncert dohráme, no Vaša energia a slová Bejza z lehátka v starostlivých rukách zdravotníkov rozhodli. Dohrali sme to aj za neho, lebo Vy ste si to zaslúžili,” uviedla skupina Polemic na svojej facebookovej stránke.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook Polemic

Spevák utrpel dvojitú zlomeninu a včera sa podrobil 3-hodinovému operačnému zákroku. „Priatelia, fanúšikovia, známi aj neznámi, ďakujem Vám za tisícky povzbudivých odkazov. Operáciu dvojitej fraktúry mám za sebou a zotavujem sa pod dohľadom personálu nemocnice, ktorý si od primára po sestričky zaslúži obrovskú pochvalu,” odkázal z trenčianskej nemocnice.

Ako Bejzo dodal, dokáže už pohnúť prstami a urobí všetko preto, aby sa čo najskôr opäť vrátil na koncertné pódiá. I keď röntgenové snímky vyzerajú pomerne desivo, fanúšikovia mu poslali množstvo podporných odkazov.