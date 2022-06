Bývalá farmárka ZMENENÁ na NEPOZNANIE: Z prirodzenej krásky… FOTO Fuuu, to je UMELÉ!

BRATISLAVA - Väčšina mladých súťažiacich šou Farma využíva svoju účasť v televíznom projekte ako odrazový mostík, aby sa stali známymi a následne fušujú do aktuálne obľúbeného povolania. Po vypadnutí zo statku sa im ozývajú rôzne firmy, aby propagovali ich produkty, a tak sa z nich vďaka televízii stávajú influencerky. No a dievčatá majú spoločné ešte jednu vec - výrazne zmenia svoj zovňajšok.

Farma a neustále prítomné kamery úpravám skrátka neprajú. Ak si kočky nájdu čas na to, aby sa výraznejšie prikrášlili, ich kolegovia ich zvyknú pred kamerami ohovárať, že sa namiesto statku radšej venujú zovňajšku. Dlhú životnosť na Farme nemajú ani umelé riasy, nechty či predĺžené vlasy. Všetky tieto skrášľovacie doplnky popri práci okolo hospodárstva zvyčajne "padnú za vlasť". A tak majú diváci možnosť vidieť farmárske ženy presne také, aké v skutočnosti sú.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Tv Markíza

Monika Šuleková z 12. série Farmy patrila k ženám, ktoré fanúšikovia šou ospevovali pre ich prirodzenú krásu. Či už bola nenalíčená, spotená, unavená alebo mala v očiach slzy, bola autentická a na pôvabe jej to vôbec neuberalo. Avšak časom sa aj ona podľa zaradila do skupinky bývalých farmárok, ktoré si to s vylepšeniami akosi neustriehli.

Za všetko svedčia jej aktuálne fotografie na sociálnej sieti, kde by ste ju na prvý pohľad možno vôbec nespoznali. Nevedno, či podstúpila nejaké estetické vylepšenia, no jedno sa uprieť nedá. A síce, že jej fotografie sú slušne prefiltrované. A to až tak, že miestami pôsobí naozaj umelo, čo najnovšie začali riešiť aj ľudia v diskusiách. No veď, pozrite sa sami. Takto Monika vyzerala na Farme a... Takto sa prezentuje na Instagrame!

