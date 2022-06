Trápenie slovenského speváka: Úplne sa ZRÚTIL, UKRADLI mu... Prišiel som o všetko!

Mladý spevák chystal koncom týždňa veľkú akciu, kde mal uviesť novú kolekciu oblečenia. Všetko bolo do detailu naplánované a udalosť sa mala začať propagovať. Ibaže v pondelok sa stalo niečo, čo absolútne nečakal. Tak, ako mnohým iným známym tváram, aj jemu ukradli profil na Instagrame.

„Väčšina ľudí si povie, že je to len Instagram. Áno, svojím spôsobom je to tak. Lenže pre nás, hudobníkov či influencerov, je to spôsob obživy a platforma, prostredníctvom ktorej môžeme aktívne komunikovať so svojimi fanúšikmi. A bez ľudí by umelci neboli, nemohli by robiť svoju prácu,” povedal nám David, ktorý priznal, že stratu účtu s desiatkami tisíc sledovateľov sprvu aj oplakal.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook D.K.

Spoločne so zablokovaným Instagramom mu totiž padli aj prípravy kolekcie, plánovania spomínanej akcie či spolupráce, ktoré mu prispievajú do rozpočtu. „Priznám sa, že v prvom momente som bol v absolútnom šoku, nevedel som, čo mám robiť a keď mi došlo, čo sa stalo, čo to pre mňa znamená a že sa bez toho nepohnem vo všetkom, čo som na najbližšie obdobie plánoval... Úplne som sa zrútil a mal som pocit, že som prišiel o všetko,” hovorí mladý spevák, ktorý sa teraz snaží získať svoj účet späť.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram

Lenže, ako už zo skúsenosti iných influencerov vieme, je to beh na dlhú trať a s neistým výsledkom. „Ak sa to nepodarí, šťastný asi nebudem, ale... Verím, že ľudia, ktorí mi fandia, si ma nájdu a na druhej strane... Možno je to príležitosť zamyslieť sa, prehodnotiť svoje hodnoty aj doterajšie fungovanie na sociálnych sieťach a začať odznova. Úplne inak,” zamyslel sa umelec, ktorý aktuálne funguje na dočasnom účte.