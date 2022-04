OBROVSKÁ reklama pre Slovensko: Chystajú sa k nám STOVKY ľudí zo zahraničia… TOTO je dôvod!

BRATISLAVA - Dátum v období 10-12 júna je termín, ktorý majú vo svojich diároch zapísaný všetci nadšenci kvalitnej muziky. Práve vtedy totiž do Bratislavy zavítajú ako domáce, tak aj zahraničné hviezdy svetových rozmerov. LOVESTREAM festival je niečo, čo Slovensko ešte nezažilo a konečne tak môžeme konkurovať susedským štátom. A to, že k nám zavítajú TOP interpreti na čele s legendárnymi Red Hot Chili Peppers, neuniklo ani zahraničným hudobným nadšencom!

Red Hot Chili Peppers, Dua Lipa, Calum Scott, Zara Larsson, Lost Frequencies, Zoe Wees, ale aj top interpreti zo Slovenska a Čiech ako IMT Smile, Lucie, Kryštof, Inekafe, Horkýže Slíže, No Name, Heľenine Oči či Čechomor. To je len zlomok z celkového počtu kapiel a interpretov, ktorí počas 10-12. júna odohrajú svoje koncerty na Love Stream festivale.

Bohatá nádielka kvalitnej hudby však na bratislavský štadión Tehelné pole nezaujal len Slovákov a Čechov, ktorí húfne rozoberajú jeden lístok za druhým. Festival, aký sme tu ešte nemali, na Slovensko láka hudobných fanúšikov z celého sveta.

Lístky na festival LoveStream môžete zakúpiť TU prostredníctvom siete Predpredaj.sk

„V rámci predajných systémov evidujeme nakupujúcich z viac ako 30 krajín sveta, napr. USA, Kanada, Brazília, Veľká Británia, Estónsko, Nemecko, Rakúsko, Srbsko, Slovinsko, Fínsko, Grécko, Česká republika, Poľsko," dozvedeli sme sa od organizátorov, ktorí už v týchto momentoch pracujú dokonca aj na takých detailoch, ako je doprava na festival.

A nielen to. „Vytvorili sme aj medzinárodnú FB skupinu, v ktorej radíme návštevníkom zo zahraničia, ako sa na festival dostať, pomôcť s dopravou, spojmi MHD a podobne," hovoria organizátori, no a svojimi slovami len potvrdzujú to, čo sa o festivale hovorí. Podujatie takýchto rozmerov sme tu ešte neozaj nemali!