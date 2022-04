Súd s tenistom Borisom Beckerom: Hrozí mu 7 rokov väzenia… Dojemné lúčenie a prosenie o milosť!

Bývalý úspešný nemecký tenista Boris Becker spravil v roku 2017 obrovskú chybu, na ktorú aktuálne dopláca. Po vyhlásení bankrotu totiž pred veriteľmi zatajil nemalú časť svojho majetku a zmaril tak konkurzné konanie. Becker bol uznaný vinným v štyroch z 24 bodov obžaloby a hrozí mu až 7 rokov väzenia.

No a dnes si z úst sudkyne Deborah Taylor na súde v Londýne vypočuje rozsudok. Zdá sa však, že so svojím osudom je už zmierený a ráta s väzbou. Zahraničné médiá ho totiž zachytili, ako sa srdcervúco lúči so svojimi najbližšími.

Beckerova mama Elvíra sa však s myšlienkou, že by jej syn mal stráviť 7 rokov za mrežami, zmieriť nechce. Prosí britské súdy o zľutovanie. „Dúfam, že môj syn nebude musieť ísť do väzenia, je to slušný chlapec,“ nechala sa počuť. O tom, ako súd dopadol, vás budeme informovať.