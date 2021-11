Najprv dieťa, potom POPLETENÉ zásnuby: Markizácky otecko sa bude ženiť!

BRATISLAVA - Už pred letom sa šepkalo, že tatušo z markizáckych Oteckov sa stane otcom aj v reálnom živote. Nakoniec to v júli potvrdil aj samotný herec Marek Fašiang. A teraz už pred svojou vyvolenou konečne aj pokľakol.

Budú nielen rodičmi, ale aj manželmi. Kedysi sa hovorilo – najprv svadba, potom dieťa. Herec Marek Fašiang ale patrí k tým, ktorým to v živote vyšlo obrátene.

V júli so svojou priateľkou, modelkou Terezou Bizíkovou potvrdili, že sa stanú rodičmi. Kráska by mala porodiť v decembri. No žiadosť o ruku prišla až teraz, keď už má pomerne veľké bruško a dá sa predpokladať, že svadba bude nasledovať zrejme až budúci rok.

Marek pred svoju vyvolenú pokľakol v lone krásnej prírody pri Vrbickom plese. „ÁNO ... síce som netrafil tú správnu ruku, ale tú správnu otázku som položiť zvládol a ona odpovedala. Ona je pre mňa tá správna a ja urobím všetko preto, aby som bol aj ja ten správny pre ňu!” prezradil na sieti Instagram.

Zásnuby samozrejme komentovala na svojom profile aj budúca nevesta. „Udialo sa nám. Môj budúci manžel,” napísala k záberu s prsteňom na ruke.

Ako vyšlo najavo v komentároch, so žiadosťou o ruku naozaj nerátala a svadobnú róbu ešte vybratú nemá. „Mohla by si začať šiť svadobné šaty,” odpovedala modelka na gratuláciu od Martiny Grešovej, ktorá sa po pôsobení v modelingu začala venovať módnemu návrhárstvu.

Zdroj: Instagram TB