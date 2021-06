Saganovci konečne ukázali syna: Už má takmer štyri roky a... FOTO Je to celý otec!

Počas uplynulého víkendu Sagan získal cyklámenový dres za víťazstvo v bodovacej súťaži na Giro d'Italia. No a keďže išlo o veľký úspech, na mieste nemohla chýbať ani Petrova rodina. Práve pri tejto príležitosti ukázal pyšný tatko aj svojho syna.

Rodičia síce fotky so svojím pokladom zverejňovali aj predtým, no nikdy mu nebolo vidno do tváre. Až doteraz. Sagan si totiž vzal svoj malý poklad na ruky a v zápale radosti sa s ním nechal aj verejne vyfotiť. No a snímky napokon na svojom Instagrame zverejnila Marlonova mamina.

Katka sa na sociálnej sieti hrdo pochválila svojím synom aj jeho úspešným tatom. A fanúšikom neuniklo, že Marlon vyzerá ako malá kópia svojho úspešného otecka. A o tom, že sa naozaj podobajú, sa môžete presvedčiť aj sami. Mimochodom, všimnite si, že "malý" Sagan už pózuje ako hotová hviezda. No nie je rozkošný?