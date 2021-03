Slovenský spevák prežíva peklo: Mama mu zomrela na Covid... Pred smrťou bola v kóme!

„Zažívame tak presne to, čo každý deň zažíva v tejto hroznej dobe asi 100 rodín na Slovensku. Niekoho vám odnesú z ničoho nič na pľúcnu ventiláciu a vy už ho nikdy neuvidíte. Je to fakt peklo,” napísal na svojom Facebooku zdrvený Juraj, ktorý pre svoju mamu Zlatku zložil nádhernú pieseň. Vyznanie od syna si však už vypočuť nestihla.

O tom, že má mimoriadne vážny priebeh koronavírusu, spevák informoval ešte pred mesiacom. Už vtedy vyzeral jej zdravotný stav veľmi zle. Bola v kóme. Nevedomky ju nakazil Jurajov otec, ktorý mal, našťastie, omnoho ľahší priebeh. „Mama je momentálne piaty deň v kóme, na JIS-ke na pľúcnej ventilácii. V nemocnici 200 kilometrov od svojho bydliska, lebo sú plné. A vyzerá to tak, že to neprežije,” napísal pred štyrmi týždňami, keď s kolegyňou hudobníčkou riešili tému koronavírusu.

Juraj Zaujec prišiel o milovanú mamu. Zložil pre ňu pieseň. Zdroj: Vlado Anjel

Bohužiaľ, jeho slová o tom, ako to zrejme dopadne, sa napokon naplnili. Pani Zlatka zápas o život prehrala. A on jej nestihol dať ani posledné zbohom. „Nikdy mi nenapadlo, že keď to príde, tak to bude také ťažké a divné zároveň. Myslel som, že keď mama odíde, bude už stará, budem pri jej posteli sedieť a držať ju za ruku. Že mi ešte niečo povie, nejaké posledné slová. Že to nebude bolieť až tak veľmi, lebo už bude mať sto rokov a poviem si, že ok, dožila sa krásneho veku. No... Život nebeží tak, ako práve chceme a nič z toho sa nestalo. Nemal som ani šancu sa s mojou milovanou mamou rozlúčiť,” napísal zdrvený muzikant.

Juraj Zaujec Zdroj: Instagram J.Z.

„Mami, prepáč. Že som ti niekedy nezdvihol telefón. Prepáč, že som ti niekedy povedal, že teraz nemám čas, lebo niečo ukrutne dôležité riešim. Prepáč, že som neprišiel za tebou vždy, keď som mal chvíľu voľno. Prepáč, že som si s tebou nezaspieval naše dvojhlasy vždy, keď sme boli spolu. Prepáč, že som ti povedal len tisíckrát, ako ťa ľúbim, aj keď aj miliónkrát by bolo málo. A prepáč mi, že som ťa už pred touto pliagou, čo je všade okolo nás, nedokázal ubrániť,” odkázal svojej milovanej mamine Juraj .

Muzikantovi, rodine i blízkym vyjadrujeme úprimnú sústrasť a prajeme veľa síl, ktoré teraz najviac potrebujú...

Vypočujte si pieseň, ktorú Juraj Zaujec zložil pre svoju mamu: