Osud sa s krásnou misskou nemaznal: 14 potratov a teraz...

Rosanna Davison s manželom.

Zdroj: Instagram

DUBLIN - Hotový zázrak! Tak by sa dalo pomenovať to, čo sa prihodilo Miss World z roku 2003 - Rosanna Davison (36). Krásna blondínka si v priebehu uplynulých rokov prešla poriadne náročným obdobím. Jej túžba po dieťatku sa totiž 14-krát skončila potratom. Dnes je z krásky šťastná trojnásobná mamička. A vďačí za to aj situácii, ktorá v súvislosti s pandémiou COVID-19 nastala.