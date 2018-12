BRATISLAVA - Sima sa v posledných rokoch stala jedným z najväčších mien na slovenskej scéne. Môže za to jej typická kombinácia štýlov, či už v hudbe alebo móde a takisto jej nekompromisná cesta za vlastnými cieľmi. Stala sa tak akousi tvárou girl empowermentu na Slovensku. Aj to ukazuje aj v dokumente, ktorý v rámci relácie Hudba made in Slovakia predstavila RTVS.