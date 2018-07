MEGA luxusný víkend jojkárskych kolegýň: Za chvíľu oplieskali tisíce eur!

Zuzana Plačková a Nela Slováková sa do povedomia slovenskej a českej verejnosti dostali vďaka účinkovaniu v jojkárskej reality šou Hotel Paradise. A svojich 5 minút slávy využili doslova na 100 percent. Zviditeľnili sa natoľko, že dnes na reklamách a spoluprácach zarábajú tisícky eur mesačne. A tak niet divu, že si svoje „ťažko“ zarobené peniaze aj patrične užívajú.

Tento víkend sa dvojica vybrala do Londýna, kde mal včera večer koncert americký raper Eminem. Práve na túto šou mali dievčatá namierené. Ešte predtým si však dopriali dni plné luxusu. Plavovlásky si totiž urobili tour de obchody a, samozrejme, vyhľadávali len tie najprestížnejšie svetové značky.

Nela si tak z hlavného mesta Veľkej Británie, ako sa už stihla pochváliť na sociálnych sieťach, odnesie okrem zážitkov aj troje topánky Christian Louboutin. Pritom cena jedných sa v priemere pohybuje vo výške 800 eur. Češka Nela tak len v jedinom obchode otrieskala takmer 100 000 českých korún. „Ako minúť 100 tisíc za 10 minút? Kúpiť si troje topánky Christian Louboutin,“ napísala k fotke z predajne.

Nela Slováková v luxusnom obchode vysolila 100 tisíc českých korún za troje topánky. Zdroj: Instagram

Zahanbiť sa nenechala ani Plačková. No jej úmysly rozflákať ťažké peniaze na drahých kabelkách a topánkach zmarili miestne obchody, ktoré práve nemali to, čo plavovláska hľadala. Odišla tak naprázdno, no jej peňaženka nezostala o nič ťažšia. Ako sa totiž dievčatá chválili na svojich instagramových profiloch, len účty za jedlo v podnikoch sa šplhali do výšky niekoľkých stoviek eur.

A za zmienku rozhodne stojí aj uplynulá noc, kedy si dievčatá po koncerte Eminema dopriali aj afterpárty. Na tej si objednali fľašu značkového šampanského, za ktoré vysolili 1800 eur. Tento víkend si Nela a Zuzana poriadne dopriali, to treba uznať... Ale ako sa hovorí - žijeme len raz!

Nela Slováková a Zuzana Plačková sa za posledných pár dní poriadne buchli po vačkoch. Zdroj: Instagram