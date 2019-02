Harabinov boj v kampani za tradičnú rodinu má trhlinu: Nahotinky v autobuse!

BRATISLAVA - Sudca Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin, ktorý kandiduje za prezidenta v nadchádzajúcich voľbách, sa stihol v kampani zviditeľnil fialovým autobusom, pomocou ktorého sa spolu so štábom presúva na predvolebné mítingy. Dopravný prostriedok dokonca dostal aj meno "Harabiňák" a na slovenských cestách je jednoducho neprehliadnuteľný. Video z jeho interiéru však poskytlo pohľad aj na celkom nečakaný čitateľský "kúsok". Na stolíku sa totiž povaľoval známy časopis pre pánov.

Bývalý minister spravodlivosti nemá problém zájsť do všetkých kútov Slovenska, aby sa porozprával s potenciálnymi voličmi a presvedčil ich, že práve on by mohol byť tou správnou osobou na čele krajiny. Presuny mu uľahčuje práve fialový autobus, ktorý si už vyslúžil riadnu dávku pozornosti a aj na internete o ňom začali kolovať rôzne vtipy.

Zdroj: Facebook/Štefan Harabin

Tých možno ešte pribudne po tom, čo denník SME na svojej stránke zverejnil video, ktoré mapuje deň prezidentskej kampane Štefana Harabina. Jeho súčasťou je aj prehliadka interiéru spomínaného autobusu. Člen volebného štábu okrem toho, že ukáže, kde sa nachádza priestor na odpočinok, kde je wc a kúpeľňa, však nechcene poskytne aj veľmi zaujímavý vizuálny materiál.

Zdroj: SME

Kamera, ktorá zaberá priestory, totiž odhalí na jednom zo stolíkov ležať časopis pre pánov. Kto si jeho čítaním a pozeraním skracuje dlhé predvolebné chvíle, však nie je presne známe. Ide o novembrové číslo z minulého roka, v ktorom sa okrem sporo odetých žien možno inšpirovať aj témami o cestovaní, pokochať drahými autami či vziať si k srdcu dobré rady o cvičení. Ktohovie, čo z toho čitateľov v autobuse zaujalo najviac.