BRATISLAVA - Predsedu hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič chce pozvať troch prezidentských kandidátov na spoločné rokovanie. Ide o Roberta Mistríka, Zuzanu Čaputovú a Františka Mikloška. Cieľom je, aby kandidoval len jeden z nich. Matovič uviedol, že stretnutie by sa malo konať v najbližších dňoch.

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko vyhlásil voľby prezidenta Slovenskej republiky na 16. marca 2019. Rovnako určil lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 30. januára 2019. "Určujem lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 11. februára 2019 a lehotu na ich prvé zasadanie do 21. februára 2019," uviedol Danko v rozhodnutí.

Zároveň sa v dokumente uvádza, že ak ani jeden z kandidátov na prezidenta nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, druhé kolo volieb hlavy štátu bude v sobotu 30. marca 2019.