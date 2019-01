ROZHOVOR Krajniak chce dať funkcii prezidenta nový obsah: Hovoril o Gorile, zastrašovaní i o svojej vízii

BRATISLAVA - Prezidentský kandidát Milan Krajniak má jasnú víziu. Funkcii prezidenta by chcel dať nový obsah, pretože doterajší prezidenti svoje právomoci podľa Krajniaka nevyužívali. Výzvu Roberta Mistríka prirovnal k futbalu, vyvrátil fámy o založení jeho vlastnej strany. V rozhovore pre Topky sa neštítil vysvetliť aj to, prečo bolo jeho meno v spise Gorila, stretol sa aj so zastrašovaním. So šéfom Penty Haščákom nemal priateľský rozhovor, kvôli ktorému na neho podal niekoľko trestných oznámení.

Čo vás viedlo k tomu, aby ste kandidovali v ďalších prezidentských voľbách?

Prezident nemá byť len na ozdobu, prezident môže reálne pomáhať ľuďom činmi. Stačí, keď bude bezo zvyšku využívať kompetencie, ktoré mu ústava poskytuje. Doterajší prezidenti chápali svoju funkciu skôr reprezentatívne. Chcel by som dať funkcii prezidenta nový obsah. Prezident by mal okrem reprezentovania Slovenska v zahraničí reprezentovať najmä tých, ktorí ho do funkcie zvolili, teda ľudí.

V súčasnosti ste členom strany Sme rodina na čele s Borisom Kollárom. Nerozmýšľal pán Kollár, žeby bol on prezidentským kandidátom?

Sme známi tým, že keď raz niečo sľúbime, tak to aj dodržíme. Boris Kollár sľúbil ľuďom, že v parlamente presadíme konkrétne zákony na pomoc ľuďom a na podporu rodiny, napríklad exekučnú amnestiu. Keďže sme v opozícii, podarilo sa nám zatiaľ presadiť iba časť zo svojho programu pomoci. Preto bude Boris ako predseda viesť hnutie Sme rodina do parlamentných volieb, po ktorých chceme byť súčasťou vlády, aby sme mohli svoj program zrealizovať. Z týchto dôvodov Boris Kollár navrhol ako kandidáta na prezidenta mňa a vážim si, že ma predsedníctvo Sme rodina nominovalo.

Zdroj: Martin Čepa

Pokiaľ by sa vám podarilo vyhrať. Aká je vaša vízia v kresle prezidenta? Predsa len, na Slovensku prezident nemá veľké právomoci.

Prezident má veľmi silné právomoci, len ich doterajší prezidenti veľmi nevyužívali. Napríklad prezident má podľa ústavy výlučnú právomoc rozhodnúť o tom, kto bude po voľbách predsedom vlády. Podľa ústavy nie je pri svojom rozhodovaní viazaný žiadnymi príkazmi, koná v súlade so svojím presvedčením a svedomím. Moje presvedčenie je také, že riešenie niektorých problémov už nemožno ďalej odkladať. Napríklad exekučnú amnestiu alebo daňovú spravodlivosť, podľa ktorej majú energetické monopoly, banky alebo telekomunikační operátori platiť oveľa vyššiu sadzbu dane z príjmu, ako ľudia či domáci malí a strední podnikatelia. Rodičovský bonus 50 eur mesačne k dôchodku za každé vychované a pracujúce dieťa považujem za výraz úcty k starším, ktorí sa obetovali a vychovali nášmu národu budúcnosť.

Zdroj: Robo Homola

Preto ak dostanem dôveru ľudí, ako prezident vymenujem po voľbách za predsedu vlády iba takého kandidáta, ktorého vládna väčšina schváli vopred v parlamente zákon o exekučnej amnestii, zákon o daňovej spravodlivosti a zákon o rodičovskom bonuse. Takýmto postupom chcem zabezpečiť, aby sme my politici popri vzájomných sporoch nezabúdali na ľudí, ktorí nás volili, ale aby sme im aspoň v niečom reálne pomohli činmi.

Rodina vám kandidatúru schválila?

S manželkou Andreou sme práve oslávili dvadsiate výročie našej svadby a som jej veľmi vďačný, že ma v mojej kandidatúre podporuje. Nielen ľudsky, ale aj svojimi vecnými pripomienkami, keďže sa celý svoj profesný život venuje médiám. Rodina je pre mňa veľmi dôležitá, nevedel by som znášať všetky tie často neférové útoky v politike, ak by som doma necítil podporu.

Chceli by ste meniť prezidentské právomoci?

Prezident má podľa ústavy dostatočné právomoci, len ich doterajší prezidenti dostatočne nevyužívali na činy konkrétnej pomoci ľuďom. To by som chcel zmeniť, ako som uviedol na príklade troch podmienok pre vymenovanie budúceho predsedu vlády. Exekučnú amnestiu, daňovú spravodlivosť aj rodičovský bonus považujem za svoj minimálny program, od splnenia ktorého neustúpim.

Podľa prezidentského kandidáta Roberta Mistríka, by ste mali spojiť sily. Mal by byť len jeden opozičný demokratický kandidát, aby existovala šanca poraziť Smer a jeho mašinériu. Čo si o tom myslíte?

Kandidujem ZA svoj program, za to, čomu verím. Na rozdiel od niektorých iných kandidátov nepotrebujem vyrábať nejakého nepriateľa, aby mala moja kandidatúra zmysel. Okrem toho, viete si predstaviť, že by niekto ešte pred začiatkom futbalového zápasu vyzýval súpera, aby sa vzdal, lebo chce mať lepšie postavenie v tabuľke a nechce sa mu súťažiť?

Zdroj: Martin Čepa

Pokiaľ nebudete vo voľbách úspešný, ostanete v strane alebo máte iné plány?

Verím v program a hodnoty, ktoré hnutie Sme rodina má. Verím, že my Slováci už nie sme malé deti, aby sme si museli od tých veľkých vo Washingtone, Berlíne alebo v Moskve pýtať dovolenie, ak chceme niečo urobiť. Sme šikovný národ a kultúrne vyspelý národ, my už na to máme, aby sme prekonali problémy a posunuli sa ako štát výrazne dopredu. Toto nás v hnutí Sme rodina spája a takýto program chcem presadzovať aj v budúcnosti.

Rozmýšľali ste nad založením vlastnej strany?

Nie. A nielen preto, že verím vo víziu Slovenska, ktorú ako hnutie Sme rodina presadzujeme. Veľmi si vážim, že s Borisom Kollárom a ostatnými kolegami máme priateľské vzťahy, nielen pracovné. Často si večer po skončení rokovania parlamentu ideme spolu sadnúť a bavíme sa nielen o politike, ale aj o rodinných vzťahoch, kultúre, histórii. Byť v hnutí Sme rodina ma napĺňa nielen politicky, ale aj ľudsky.

Hovorí sa aj o vašom možnom odchode zo strany Sme rodina. Údajne by ste mali založiť stranu s Danielom Lipšicom. Čo je na tom pravdy?

Táto fáma sa objavovala tesne po voľbách. Z mojej odpovede na predchádzajúcu otázku je podľa mňa zrejmé, že je to vylúčené.

Zdroj: Robo Homola

V poslednej dobe podporila strana Sme rodina spolu s ĽSNS niekoľko vládnych návrhov. Zo strany ostatných opozičných politikov sa hovorí, že ste tichou podporou terajšej vládnej koalície. Je to tak?

Po našom vstupe do parlamentu sme si povedali, že budeme hlasovať za každý návrh zákona, ktorý podľa nášho názoru môže pomôcť ľuďom, a to bez ohľadu na to, kto ho navrhne. Pozeráme sa vždy na obsah zákona, nie na to, kto je pod ním podpísaný. Podľa nás by to malo byť takto normálne. Nie sme v parlamente na to, aby sme hádali ako kofy na trhu, komu čo prejde. Sme tam kvôli ľuďom, ktorí nás volili. A ľuďom je podľa mňa úplne jedno, kto to navrhne, hlavne nech im to pomôže. Je také čínske príslovie: „Nezáleží na tom, či je mačka biela alebo čierna. Podstatné je, či chytá myši.“ Toho sa snažíme pri pomoci ľuďom držať.

Je tu možnosť, že by ste šli do prípadnej koalície so Smerom?

Môj názor je, že za súčasného vedenia Smeru je to vylúčené. Pred minulými voľbami sme sľúbili, že nebudeme podporovať vládu Smeru, a aj sme to dodržali, na rozdiel od niektorých iných strán. Aj pred budúcimi voľbami vopred povieme, s kým a za akých podmienok si vieme predstaviť ísť do vlády a rovnako to dodržíme. Môžete s nami súhlasiť alebo nesúhlasiť, ale viete na čom ste.

Vaše meno sa spomína aj v uniknutom prepise z kauzy Gorila, keďže ste boli členom Fondu národného majetku, ktorý rozhodoval o predaji majetku štátu. Riadil výkonný výbor Igor Grošaft tak ako chcel Haščák?

Mňa neriadil nikto. Napísal som knihu Banda zlodejov, ktorá sa stala bestsellerom. V tejto knihe podrobne hovorím o dejinách slovenskej privatizácie, o slovenských oligarchoch aj o politikoch. Pán Haščák a finančná skupina Penta dala na mňa niekoľko trestných oznámení a žalôb.

Zdroj: Martin Čepa

Roky som chodil ako na klavír na výsluchy na políciu, moja rodina bola nelegálne sledovaná, na internete boli platené špinavosti proti mojej osobe. Zažil som si svoje, pretože som vždy hovoril, čo si myslím, a vždy som robil, to čo hovorím. Keď niekto prežil takýto nátlak a nenechal sa zlomiť, myslím si, že je to dobrá vizitka.

Odstavili ste šéfa FNM Jozefa Kojdu od rozhodovania?

Asi narážate na to, že v spise Gorila sa mal pán Haščák vyjadriť v decembri 2005, že pán Kojda už neposlúcha a treba ho niekým nahradiť. Lenže hneď po Novom roku 2006 som z Fondu odišiel, takže som nemohol konať podľa pokynov pána Haščáka ani teoreticky. Ako fungoval FNM v roku 2006 neviem posúdiť, keďže som tam už nebol. Mimochodom, s pánom Haščákom som sa prvýkrát rozprával až v roku 2014 a nebol to veľmi priateľský rozhovor. Práve po ňom na mňa podal viaceré trestné oznámenia.

Stretli ste sa v rámci FNM s korupciou pri hlasovaní? Buď v náznakoch, alebo že niekto radikálne zmenil názor.

Nie, možno to bolo aj preto, že vo FNM rozhodoval Výkonný výbor. Ja som bol členom Prezídia, ktoré mohlo rozhodnutia Výkonného výboru iba vetovať. Skôr som sa stretol so zastrašovaním, aby som už nevŕtal do privatizácie Zváračského ústavu a Reštitučného investičného fondu, ktoré som chcel zvrátiť. Vtedy som presadzoval na Prezídiu, aby sme zaviazali Výkonný výbor, nech vypovie privatizačné zmluvy v týchto dvoch projektoch, lebo cena bola nevýhodná pre štát.

Myslíte si, že ste autentický? (Ak áno, v čom áno alebo v čom nie.)

Môžete so mnou súhlasiť alebo nesúhlasiť, ale viete, na čom ste. Hovorím to, čo si naozaj myslím a robím to, čo hovorím. Bez ohľadu na to, či je niečo práve populárne alebo nepopulárne. Stojím si za svojím názorom a keď treba, viem ísť aj proti prúdu. Nie som iba na ozdobu, idem za tým, čomu verím.

Čím sa od ostatných kandidátov odlišujete a čím si myslíte, že ich ako prezidentský kandidát oslovíte?

Používam zdravý sedliacky rozum a argumentujem vecne, bez osobných útokov na oponentov. Keď v niečom môžeme pomôcť ľuďom, hľadám pre to podporu aj u ľudí s inými názormi. V politike podľa mňa nemá ísť o to, či práve vyhráva vláda alebo opozícia. V slovenskej politike by mali konečne začať vyhrávať ľudia. Mali by mať pocit, že im politika aspoň v niečom pomáha zlepšiť život.