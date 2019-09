Bugár o odchode Cséfalvayovej: Strata hodnôt? Veď išla k človeku, ktorý sa nevedel postaviť Ficovi

O odchode Kataríny Cséfalvayovej zo strany si myslí, že to bola práve ona, ktorá stratila hodnotové väzby. V diskusnej relácii Sobotné dialógy, kde sa stretol s Richardom Sulíkom, tiež uviedol, že vníma, že strana neklesla v prieskumoch pod štyri percentá. „Neklesáme pod štyri percentá, to je dôležité. Zo štyroch dostať sa nad päť sa dá vždy,“ komentoval.

Ona stratila hodnotové väzby

Prieskumy verejnej mienky podľa jeho slov "niečo signalizujú". „Musíme oveľa častejšie chodiť do regiónov, oveľa aktívnejšie musíme hovoriť o výsledkoch a vysvetľovať,“ mieni. Okrem toho okomentoval aj odchod svojich dvoch poslancov. „Keď strana Sieť prestala fungovať v parlamente, prichýlili sme poslancov Martina Fedora či Katku Cséfalvayovú,“ povedal Bugár.

„Neviem, prečo ona hovorí, že sa stratili hodnoty v našom klube. Práve jej krok ukazuje, že stratila hodnotové väzby. Išla k človeku, ktorý sa nebol schopný postaviť Robertovi Ficovi,“ povedal Bugár na margo toho, že Drucker nedokázal odvolať Gašpara. Pripomenul, že strana má viac ako 5000 členov, preto presuny v strane považuje za minimálne.

Bude verejná voľba

Bugár chce verejnú voľbu. Ak niektorý z poslancov zmarí voľbu kandidátov na ústavných sudcov, bude to na jeho zodpovednosti, uviedol. Zopakoval, že strana bude hlasovať za verejnú voľbu. „Nebudeme hlasovať za tajnú voľbu, bude verejná. Ak niekto zmarí tú voľbu, tak každý bude vedieť, kto za tým bol. A to je jeho zodpovednosť,“ povedal Bugár s tým, že aktuálna situácia k tejto téme ho už frustruje.

S Bugárom súhlasil predseda opozičnej strany SaS Richard Sulík. „Presne tak, voliči nech vedia, ako nimi volení poslanci hlasujú,“ reagoval na jeho slová. Ten zároveň predsedu Mosta-Híd vyzval, aby sa spoločne stretli a na voľbe sa dohodli. „Verejne ponúkam, sadnime si a dohodnime sa, že ktorí sudcovia by mohli prejsť,“ povedal Sulík. Bugár odpovedal, že najskôr musí takéto stretnutie absolvovať s koaličnými partnermi. Stretnutie s opozíciou však nevylúčil. Aj líder SNS Andrej Danko podporil verejnú voľbu.

Predseda Mosta tiež verí, že pri voľbe kandidátov na ústavných sudcov sa nebudú realizovať "žiadne zákulisné dohody". Sulík zasa dodal, že sudcovia sa pri voľbe nemusia cítiť nikomu zaviazaní, iba si majú počas 12 rokov svojej činnosti "poctivo vykonávať svoju prácu".

Sulík nepotvrdil vylúčenie Rajtára a Galka

Predseda opozičnej SaS tiež vníma, že strane poklesli preferencie. Podľa Sulíka nemôže za klesajúcu podporu SaS v prieskumoch len kríza v strane, ale aj vznik nových strán s „obrovskými rozpočtami a masívnou mediálnou podporou“. „Keď klesajú percentá strany, je za to zodpovedný aj jej predseda,“ reagoval Sulík. „Samozrejme, to nám percentá v prieskumoch ubralo. Teraz to znamená, že musíme zabojovať. Musíme sa viacej snažiť,“ komentoval Sulík s tým, že o všetkom napokon rozhodnú voľby 29. februára 2020.

Sulík nechcel potvrdiť, či je pravda, že Jozef Rajtár a Ľubomír Galko nebudú na kandidátke strany. Žiadne mená nekomentoval. Zodpovednosť za situáciu v SaS však "berie na seba". „Čokoľvek sa v strane stalo, som za to zodpovedný ja. Sú za tým objektívne dôvody, ale aj subjektívne,“ skonštatoval. Svoje znovuzvolenie za predsedu strany považuje za demokratické. Dodal, že na menách kandidátov strany do najbližších parlamentných volieb sa dohodnú na nominačnom kongrese SaS 5. októbra.

Za rozpočet môže Kažimír

Sulík si tiež myslí, že za aktuálnu situáciu v rozpočte je zodpovedný bývalý minister financií Peter Kažimír. Jeho nástupca Ladislav Kamenický je podľa neho "slabým ministrom v rámci vplyvu v koalícii", čo súvisí s tým, že je vo funkcii krátko. Podľa šéfa opozičnej SaS kríza nemusí prísť, ale náznaky na to, že príde, sú. Riešením situácie je podľa jeho slov tzv. štíhly štát a zlepšenie podnikateľského prostredia.

Bugár zasa tvrdí, že sú návrhy, za ktoré zahlasovať koaličná strana Most-Híd nemôže. „Nemyslím si, že len tak môžeme odsúhlasiť minimálnu mzdu či minimálny dôchodok. Zodpovedný politik nenechá rozbombardovaný rozpočet, aj ďalšia vláda z niečoho musí začať,“ komentoval. Je však presvedčený, že niektoré opatrenia, akými sú napríklad zvýšenie rodičovského príspevku, sa naopak realizovať musia.

Politici riešili aj aktuálne vládne sociálne balíčky. Bugár skritizoval návrh SNS a jej predsedu Andreja Danka, aby mali rekreačné poukazy zamestnanci všetkých firiem. „Neviem si predstaviť, že by sme hlasovali za to, že by bol povinný rekreačný poukaz aj pre firmy s počtom zamestnancov menej ako päťdesiat,“ povedal Bugár.