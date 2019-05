Veľká Mača bola opäť na nohách: VIDEO Obvinený prišiel do Kuciakovho domu, nové informácie o vražde

VEĽKÁ MAČA - Obyvatelia Veľkej Mače mali o utorkový program postarané. Ulicu, na ktorej stojí dom zavraždeného novinára Jána Kuciaka, obsadili policajti. Na miesto činu sa vrátil Miroslav Marček, ktorý sa v apríli priznal k tomu, že to bol práve on, kto strieľal na novinára a jeho snúbenicu.

Policajti, vyšetrovatelia, kukláči, advokáti rodín zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice a jeden z piatich obvinených v prípade, sa dostavili v utorok podvečer do Veľkej Mače. O 18:00 tam začala rekonštrukcia vraždy, ktorá trvala takmer tri hodiny. Polícia pred novinármi ulicu opáskovala, no zvedaví boli aj obyvatelia Veľkej Mače, ktorí celú akciu pozorne sledovali.

Dom zavraždeného novinára a jeho snúbenice odomkol advokát Zlatice Kušnírovej, Roman Kvasnica. Advokáti sa samotnej rekonštrukcie nezúčastnili, boli však prítomní pred domom. Miroslava Marčeka priviezla eskorta krátko po 18tej a za sprievodu ozbrojených kukláčov ho s putami na rukách a so sklonenou hlavou priviedli do domu. Na mieste sa nachádzali aj obhajcovia obvinených a prokuátori. Na bezpečnosť dohliadalo Lynx komando.

Zdroj: Jan Zemiar

Zdroj: Jan Zemiar

Zdroj: Jan Zemiar

Nové informácie

Už v apríli tohto roka nastal v prípade zvrat. Kým vyšetrovatelia dovtedy pracovali s verziou, že strelcom bol Marčekov bratranec Tomáš Szabó, Marček sa sám k činu priznal. Podľa Uznesenia o vzatí do väzby štyroch obvinených, medzi ktorými je aj Marček, sa mal strelec asi dve hodiny ukrývať na doposiaľ nezistenom mieste. Okolo 20:21 mal vstúpiť do domu a zavraždiť najskôr Martinu Kušnírovú a potom Jána Kuciaka.

Zdroj: Jan Zemiar

Marček však tvrdí, že to bolo inak. Na dvere domu mal zaklopať a otvoriť mu mal Ján Kuciak. A práve vtedy mal Marček naňho dvakrát vystreliť, pričom ho zasiahol do hrude. Až potom mala zomrieť Martina Kušnírová. "Obvinený tvrdí, že prvý mal zomrieť Ján Kuciak," potvrdil advokát Daniel Lipšic po skončení rekonštrukcie. Podľa advokáta Romana Kvasnicu by práve tá mohla pomôcť k objasneniu prípadu.

Zdroj: Jan Zemiar

Zdroj: Jan Zemiar

Pribúdajú nápisy aj sviečky

Na rohu Brezovej ulice, na ktorej stojí dom Jána Kuciaka, býva starší manželský pár. Aj ich vypočúvali tesne po vražde. "Týždeň sme nespali, keď sa to stalo. Janko bol veľmi príjemný a milý, veľakrát si od nás prišiel niečo požičať alebo sme mu pomohli, keď mu mali priniesť nejaký material na dom, aby nemusel ostávať kvôli tomu doma," opisovala suseda. Spolu so svojím manželom pozorne sledovali celý priebeh rekonštrukcie.

Zdroj: Jan Zemiar

Zdroj: Jan Zemiar

Zdroj: Jan Zemiar

Na bráne domu, v ktorom Ján a Martina prišli o život, pribúdajú rôzne nápisy. Najčastejšie sa tam objavujú mená politikov, ale aj bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara či Róberta Krajmera. Pred domom je množstvo sviečok a kvetov. "Často sa tam ľudia zastavujú alebo nejaké auto, ľudia zapaľujú sviečky, nosia vence," hovorí suseda s tým, že osud mladej dvojice nie je nikomu ľahostajný.

Vražda, ktorá zmenila Slovensko

Novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zavraždili v ich dome vo Veľkej Mači 21. februára 2018. Ich telá našli až v pondelok 26. februára. Spočiatku nikto neveril, že vražda dvoch mladých ľudí bude objasnená.

Koncom septembra 2018 polícia pri akcii v Kolárove zadržala Zoltána Andruskóa, Miroslava Marčeka a Tomáša Szabóa. Deň na to, v Komárne zadržali Alenu Zsuzsovú. Všetkých štyroch obvinili v prípade Kuciakovej vraždy a poslali do väzby. Podľa Uznesenia si mala vraždu objednať Zsuzsová u Andruskóa a ten na to najal Szabóa s Marčekom. Celková suma bola 70-tisíc eur, z toho 20-tisíc mala Zsuzsová odpustiť dlh Andruskóovi.

Andruskó mal od začiatku spolupracovať s políciou a za objednávateľa mal označiť muža z mafiánskych zoznamov, Mariana Kočnera, ktorý je taktiež vo väzbe v inej trestnej veci. Polícia však takmer rok po vražde obvinila aj jeho ako objednávateľa.

Po vražde novinára sa po celom Slovensku konali protesty, po ktorých na svojom poste skončili významné politické osobnosti. Medzi nimi aj Róbert Fico, Robert Kaliňák, Tibor Gašpar, Viliam Jasaň, ale aj Ficova asistentka Mária Trošková.